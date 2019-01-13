Obi Antalya’ya

Transfer döneminin suskun takımı Antalyaspor, sessizliğini bozmaya hazırlanıyor. Devre arasında 5 oyuncusuyla yollarını ayıran kırmızı-beyazlıların Chievo'dan Joel Obi'yi listesine aldığı iddia edildi. Çizme basınından Sky Sport İtalia'nın haberine göre; ismi geçtiğimiz günlerde Aytemiz Alanyaspor ile anılan 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız oyuncu için transfer teklifi yapıldı. Bu sezon Serie A'da 11 maçta forma şansı bulan Obi, 1 kez fileleri havalandırdı. Nijeryalı yıldız futbolcunun Transfermakt'a göre güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.



ORTA SAHADAN 3 KİŞİ AYRILDI

Antalyaspor, devre arasında gönderdiği 5 isimden 3'ünün orta sahanın ortasında forma giymesi nedeniyle bu bölgeye transfer yapması şart oldu. Oğuz Mataracı'yı Sancaktepe'ye, Danilo'yu Al Wahda'ya ve Vainqueur'u Monaco'ya yollayan Akdeniz ekibinin Obi transferini bitirerek bu bölgeyi sağlama almak istiyor. Obi, 17 kez de Nijerya Milli Takımı formasını giydi. Son transferini geçen yaz Torino'dan Chievo'ya 2 milyon euro'ya gerçekleştiren Obi için yapılacak teklif merak ediliyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz'ın Obi'yi kadroya katmayı çok istediği belirtiliyor.