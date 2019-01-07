Antalya keyifli
Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor.
Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanın koşu ve ısınma hareketleri ile başladığı, daha sonra pas çalışması yapıldığı bildirildi. Futbolcuların zorlu idmana rağmen keyifli görüntüler dikkat çekti.
- 7.1.2019
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Çekdar Orhan kimdir? Kaç yaşında, nereli, mevkisi nedir? Galatasaray...
Toplam 7
Yorum
65karabela fenerbahçeliyim ama inan başarılı olmanı çok istiyorum inşallah çok başarılı olursun çocuk
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
Toplam 3
Yorum
Konya KartaL bu adam çok penaltı yaptırıyor.
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Kafa Topu
Toplam 38
Yorum
ismsiz 7.000 kere 1. oldum
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