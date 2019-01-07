Antalya keyifli

Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanın koşu ve ısınma hareketleri ile başladığı, daha sonra pas çalışması yapıldığı bildirildi. Futbolcuların zorlu idmana rağmen keyifli görüntüler dikkat çekti.