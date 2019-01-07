Antalya keyifli – Fotomaç – 07 Ocak 2019
07 Ocak 2019, Pazartesi
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keyifli

Antalya keyifli

, hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor.

, hazırlıklarını Belek'te sürdürüyor. yönetimindeki antrenmanın koşu ve ısınma hareketleri ile başladığı, daha sonra pas çalışması yapıldığı bildirildi. Futbolcuların zorlu idmana rağmen keyifli görüntüler dikkat çekti.

  1. 7.1.2019
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