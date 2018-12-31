Obi Antalya’ya – Fotomaç – 31 Aralık 2018
31 Aralık 2018, Pazartesi
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Obi Antalya’ya

Obi Antalya’ya

Antalya için iddiası ’dan geldi. ekibinin Chievo’dan ile ilgilendiği öne sürüldü.

'de ilk yarının flaş ekiplerinden olan , transferde de kolları sıvadı. Kırmızı-beyazlılar için sürpriz iddiası ise 'dan geldi. İtalyan basını, ekibinin 'da forma giyen 27 yaşındaki orta saha ile ilgilendiğini yazdı. Habere göre, Nijeryalı oyuncu da Antalyaspor'da forma giymeye sıcak bakıyor. İnter altyapısından yetişen, Parma ve Torino gibi ekiplerin de formasını giyen tecrübeli futbolcunun takımında mutsuz olduğu, kariyerine başka bir ülkede devam etmek istediği belirtildi. Sezon başında Torino'dan 2 milyon Euro bonservis bedeli ile Chievo Verona'ya transfer olan Joel Obi'nin sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. Kırmızı-beyazlı kurmayların, Verona ekibinin yöneticileriyle temas kurduğu ve yaptıkları görüşmelerde kiralık olarak bu transferi gerçekleştirmek için yoğun bir çaba sarf ettiği kaydedildi. İtalya Serie A'da Verona ekibinde bu sezon 11 karşılaşmada ter döken Obi, 1 gol kaydetti. Nijerya 'nda da 7 kez forma giyen Nijeryalı dinamo, henüz gol veya asist katkısı sağlayamadı.

  1. 31.12.2018
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