Antalyasporlu Chico'nun burnu kırıldı
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanan Antalyaspor’un başarılı futbolcusu Chico'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Antalya Stadında oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında Antalyaspor'lu Chico ile Fenerbahçeli Isla kafa kafaya çarpıştı. Burnuna sert bir darbe alan Chico, kanlar içinde yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk oyunu hemen durdururken, sağlık ekipleri Chico'ya müdahale etti. Sedyeyle dışarı çıkarılan tecrübeli futbolcu kırık şüphesiyle ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Chico'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan maçın ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de futbolcuyu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.
- 25.12.2018 09:49
- Güncelleme: 25.12.2018 10:32
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Tolgay Arslan - Ozan Tufan takası yattı
Toplam 1
Yorum
umut şener volkan demirel ve dirar 3ü gelsin tolgay öyle gitsin bu oyuncular patlama yapar bizde burak dışında diagne çift forvet gelsin
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Fenerbahçe 9 gün izin yapacak
Toplam 1
Yorum
muti izin çok az 9 değil 29 gün olmalıydı yakım düşme potasında adamlar izin derdinde yazıklar olsun al parayı yat
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Potuk yetişecek
Toplam 1
Yorum
doğruluk potuk yetişse ne olur yetişmese ne oluur..
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