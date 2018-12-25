Antalyasporlu Chico'nun burnu kırıldı
25 Aralık 2018, Salı
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Antalyasporlu Chico'nun burnu kırıldı

Antalyasporlu Chico'nun burnu kırıldı

'in 17. haftasında Fenerbahçe ile oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanan ’un başarılı futbolcusu Chico'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Antalya Stadında oynanan karşılaşmanın 16. dakikasında 'lu Chico ile Fenerbahçeli Isla kafa kafaya çarpıştı. Burnuna sert bir darbe alan Chico, kanlar içinde yerde kaldı. Hakem Ümit Öztürk oyunu hemen durdururken, sağlık ekipleri Chico'ya müdahale etti. Sedyeyle dışarı çıkarılan tecrübeli futbolcu kırık şüphesiyle ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan Chico'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan maçın ardından Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı de futbolcuyu hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

  1. 25.12.2018 09:49
  2. Güncelleme: 25.12.2018 10:32
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