Antalyaspor'da lig hazırlıklarını sürdürüyor
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    16 Kasım 2018, Cuma
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    'da lig hazırlıklarını sürdürüyor

    Antalyaspor'da lig hazırlıklarını sürdürüyor

    SPOR 'de mücadele eden , milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.

    , teknik direktör yönetiminde antrenman yaptı. Düz koşuyla başlayan antrenman, beşe iki top kapma oyunu ile devam etti. 2 gruba ayrılan takım daha sonra taktiksel çalışmalar yaptı.

    Antalyaspor bu çalışmanın ardından 3 takıma ayrılıp dar alanda turnuva maçı oynadı. Turnuva maçını yeşil yelekli takım kazandı. Kırmızı beyazlı ekip yarın A Serik'te hazırlık maçı yapacak. Bu maçta forma giymeyecek olan oyuncular ise Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde yarın çift antrenman yapacak.

    1. 16.11.2018 15:51
    2. Güncelleme: 16.11.2018 17:02
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