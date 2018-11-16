Antalyaspor'da lig hazırlıklarını sürdürüyor
SPOR Toto Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada çalışmalarını sürdürüyor.
Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenman yaptı. Düz koşuyla başlayan antrenman, beşe iki top kapma oyunu ile devam etti. 2 gruba ayrılan takım daha sonra taktiksel çalışmalar yaptı.
Antalyaspor bu çalışmanın ardından 3 takıma ayrılıp dar alanda turnuva maçı oynadı. Turnuva maçını yeşil yelekli takım kazandı. Kırmızı beyazlı ekip yarın Afganistan A Milli Takımı Serik'te hazırlık maçı yapacak. Bu maçta forma giymeyecek olan oyuncular ise Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde yarın çift antrenman yapacak.
- 16.11.2018 15:51
- Güncelleme: 16.11.2018 17:02
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Toplam 1
Yorum
Sertan Sinan abi sana saygimiz buyuk. Yalniz Oglun yonetimden cikarildi diye yonetime haksizlik yapiyorsun. Sizin yonetime gore bu yonetim cok iyi.
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
CENGİZ SEZEN MİLLİ MAÇLARI DA ŞİFRELİ KANALLARA SATIN, BİZLER ALIŞTIK ARTIK FUTBOLU KAFAMIZDAN SİLDİK.
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
austin millimaçları angaryaya çeviren maçlardan soğutan demirörenin ne dokunulmazlığı var çoktan istifa etmesilazım bu kadr başarısız biri neden
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