Antalyaspor, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde antrenman yaptı. Düz koşuyla başlayan antrenman, beşe iki top kapma oyunu ile devam etti. 2 gruba ayrılan takım daha sonra taktiksel çalışmalar yaptı.

Antalyaspor bu çalışmanın ardından 3 takıma ayrılıp dar alanda turnuva maçı oynadı. Turnuva maçını yeşil yelekli takım kazandı. Kırmızı beyazlı ekip yarın Afganistan A Milli Takımı Serik'te hazırlık maçı yapacak. Bu maçta forma giymeyecek olan oyuncular ise Atilla Vehbi Konuk Tesislerinde yarın çift antrenman yapacak.