İsveç, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı
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    16 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    , maçının hazırlıklarını tamamladı

    İsveç, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

    Uluslar B Ligi 2'nci Grubu son maçında yarın ile karşılaşacak  hazırlıklarını tamamladı.

    Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

    Daha sonra futbolcular, top çalışması yaptı. İdmanın kapalı bölümünde ise takımın, maçının taktik çalışması yaptığı öğrenildi.
    Kampa giren maç saatini beklemeye başladı.

    1. 16.11.2018 13:44
    2. Güncelleme: 16.11.2018 14:00
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