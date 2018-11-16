İsveç, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı

Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra futbolcular, top çalışması yaptı. İdmanın kapalı bölümünde ise takımın, Türkiye maçının taktik çalışması yaptığı öğrenildi.

Kampa giren İsveç Milli Takımı maç saatini beklemeye başladı.