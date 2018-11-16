UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grubu son maçında yarın Türkiye ile karşılaşacak İsveç Milli Takımı hazırlıklarını tamamladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık tutulan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra futbolcular, top çalışması yaptı. İdmanın kapalı bölümünde ise takımın, Türkiye maçının taktik çalışması yaptığı öğrenildi.
Kampa giren İsveç Milli Takımı maç saatini beklemeye başladı.
- 16.11.2018 13:44
- Güncelleme: 16.11.2018 14:00
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Toplam 1
Yorum
Sertan Sinan abi sana saygimiz buyuk. Yalniz Oglun yonetimden cikarildi diye yonetime haksizlik yapiyorsun. Sizin yonetime gore bu yonetim cok iyi.
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
CENGİZ SEZEN MİLLİ MAÇLARI DA ŞİFRELİ KANALLARA SATIN, BİZLER ALIŞTIK ARTIK FUTBOLU KAFAMIZDAN SİLDİK.
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Türkiye - İsveç maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?
Toplam 2
Yorum
austin millimaçları angaryaya çeviren maçlardan soğutan demirörenin ne dokunulmazlığı var çoktan istifa etmesilazım bu kadr başarısız biri neden
İsveç, Türkiye maçının hazırlıklarını tamamladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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