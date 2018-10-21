Bülent Korkmaz: ”Hakkettiğimiz bir galibiyet aldık”
Spor Toto Süper Lig’in 9. hafta maçında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor’u 1-0’lık skorla mağlup eden Antalyaspor’da Teknik Direktör Bülent Korkmaz, ”Rakibimize kolay kolay pozisyonlar vermedik ve pozisyonlara girdik. Hakkettiğimiz bir galibiyet aldık” dedi.
- 21.10.2018 20:00
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Rizespor - Konyaspor: 1-1
Toplam 1
Yorum
Kontra Rize kazansa iyiydi. fb yıllar sonra hak ettiği sırada olurdu ne güzel...
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Kimlik bunalımı
Toplam 2
Yorum
Adil Beter olun
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Ali Koç, Sivas'tan da mutsuz ayrıldı
Toplam 5
Yorum
3 ay da baydiniz Aziz Yıldırım olmak kim siz kim Fenerbahçe için 20 yılda en kötü belkide 3 cü olmuştur adam küme düşmeye oynuyor koca takım hala vız vız vız
Bülent Korkmaz: ”Hakkettiğimiz bir galibiyet aldık” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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