Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Antalyaspor, ara vermeden Karadeniz Ereğli Belediyespor ile 27 Eylül Perşembe günü yapacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde iki grup halinde çalıştı. Demir Grup Sivasspor maçında ilk onbirde forma giyen futbolcular performans antrenörü Tamer Sivrikaya yönetiminde yenilenme çalışması yaparken, diğer grup teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Karadeniz Ereğli Belediyespor ile oynanacak kupa maçına yönelik çalıştı.

Taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yapıldı.