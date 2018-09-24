Antalyaspor'da Karadeniz Ereğli Belediyespor maçı hazırlıkları
Antalyaspor Karadeniz Ereğli Belediyespor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçının hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'u 2-1 mağlup eden Antalyaspor, ara vermeden Karadeniz Ereğli Belediyespor ile 27 Eylül Perşembe günü yapacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçının hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde iki grup halinde çalıştı. Demir Grup Sivasspor maçında ilk onbirde forma giyen futbolcular performans antrenörü Tamer Sivrikaya yönetiminde yenilenme çalışması yaparken, diğer grup teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Karadeniz Ereğli Belediyespor ile oynanacak kupa maçına yönelik çalıştı.
Taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yapıldı.
- 24.9.2018 14:32
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Ünal Karaman: "Gerekeni yapacağız"
Toplam 7
Yorum
Ts61Ts Burak Yılmaz’ı göndermenin vakti gelmedi daha kaç maç yenilmemiz lazım Rodallega wakame ve diğer forvet calep e fırsat verilmeli
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Fenerbahçe şampiyon!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR DEGERLİ ALİ KOÇ BAŞKANIM BU COCU DENEN ADAM BEŞİKTAŞI YENSEK BİLE İSTİKRAR YOK BİZ TARAFTARI ÜZMEYİN GÖDERİN GİTSİN ÇARE ERSUN YANAL.....
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Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi
Toplam 1
Yorum
CELAL ILK MACI FB ILE NE SANSLI HER MAC YINIYOR FB YI HANGI TAKIMDA OLURSA OLSUN
Antalyaspor'da Karadeniz Ereğli Belediyespor maçı hazırlıkları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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