Antalyaspor Karadeniz Ereğli Belediyespor ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçının hazırlıklarına başladı
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    'da Belediyespor maçı hazırlıkları

    Antalyaspor'da Karadeniz Ereğli Belediyespor maçı hazırlıkları

    Belediyespor ile yapacağı 3. tur maçının hazırlıklarına başladı

    'de konuk ettiği u 2-1 mağlup eden , ara vermeden Belediyespor ile 27 Eylül Perşembe günü yapacağı 3. tur maçının hazırlıklarına başladı.

    Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde iki grup halinde çalıştı. Demir Grup Sivasspor maçında ilk onbirde forma giyen futbolcular performans antrenörü Tamer Sivrikaya yönetiminde yenilenme çalışması yaparken, diğer grup teknik direktör yönetiminde Karadeniz ile oynanacak kupa maçına yönelik çalıştı.

    Taktiksel çalışmaların gerçekleştirildiği antrenmanın son bölümünde yarı sahada çift kale maç yapıldı.

    1. 24.9.2018 14:32
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