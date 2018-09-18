Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur programı açıklandı
Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur maçlarının günlerini ve saatlerini içeren program açıklandı.
Türkiye Kupası 18 Eylül 2018, Salı
Güncelleme: 18 Eylül 2018, Pazartesi 16:32
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu karşılaşmalarının programı açıklandı. Kupa'da 25, 26 ve 27 Eylül 2018 tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı şöyle;
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