Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı: "Hamza Hamzaoğlu’yla uzatacağız"

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, G.Birliği galibiyetiyle 38 puana ulaşarak ligden düşme korkusunun kalktığını söyledi. Arıcı, "Hamza hoca ile devam edeceğiz. Antalyaspor yönetimi olarak Hamza hocayla sadece 1 yıl değil daha uzun süre sözleşme istiyoruz" dedi.