Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı: "Hamza Hamzaoğlu’yla uzatacağız" – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı: "’yla uzatacağız"

    Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı: "Hamza Hamzaoğlu’yla uzatacağız"
    Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, G.Birliği galibiyetiyle 38 puana ulaşarak ligden düşme korkusunun kalktığını söyledi. Arıcı, "Hamza hoca ile devam edeceğiz. Antalyaspor yönetimi olarak Hamza hocayla sadece 1 yıl değil daha uzun süre sözleşme istiyoruz" dedi.
    1. 8.5.2018
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