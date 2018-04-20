Antalyaspor'a iki iyi haber! – Fotomaç – 20 Nisan 2018
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    20 Nisan 2018, Cuma
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    'a iki iyi haber!

    Antalyaspor'a iki iyi haber!

    , 'in 30. haftasında 23 Nisan Pazartesi günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    , 'in 30. haftasında 23 Nisan Pazartesi günü ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri, koordinasyon ve taktik çalışmalar yaptığı belirtildi.

    Sakatlıkları geçen Maicon Marques ile Danilo Sousa Campos'un takımla çalıştığı aktarıldı.

    Hamzaoğlu'nun, tesislere gelen bir grup öğrenciyle idman sonrası sohbet ettiği kaydedildi.

    1. 20.4.2018 19:56
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