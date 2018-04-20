Antalyaspor'a iki iyi haber!
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 23 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında 23 Nisan Pazartesi günü Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketleri, koordinasyon ve taktik çalışmalar yaptığı belirtildi.
Sakatlıkları geçen Maicon Marques ile Danilo Sousa Campos'un takımla çalıştığı aktarıldı.
Hamzaoğlu'nun, tesislere gelen bir grup öğrenciyle idman sonrası sohbet ettiği kaydedildi.
- 20.4.2018 19:56
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TFF olaylı derbi ile ilgili çarşamba günü toplanacak
Toplam 62
Yorum
çok gülDüm hahaha sen hâla Türk futboluna mi güveniyordun ki ?
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Toplam 35
Yorum
hakan açık yaraya buz uygulanması? kan boyası sürülmemesi? dikişlerin çok saçma görünmesi? bu tiyatroyu çok basit yapmış. inandırıcılık yok.
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Toplam 14
Yorum
EgriDogru Fenerin sahasi 20 mac kapatilsin, eyvallah. Ama S.Günesin durumunda büyük pay Tolganin. Tolga ceza almasin ok, ama payini asla unutmasin
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