Antalya evinde üstün – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    evinde üstün

    <a href="/index/antalya?id=7d09b1e1-861f-4c00-9b4c-4ebaeb0247fd" class="" rel="tag">Antalya</a> evinde üstün
    , karşısında ev sahibi olduğu son 2 maçtan galibiyetle ayrılırken, bu iki karşılaşma öncesindeki üç mücadelede ise kazanan taraf yeşilbeyazlılar olmuştu. ekibinde kart cezalısı ve Celustka ile sakatlıkları bulunan , Zeki Yıldırım, Danilo maçta oynamayacak.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:30
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