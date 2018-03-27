Antalya stadı para basıyor – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    stadı para basıyor

    Antalya stadı para basıyor

    'un maçlarını oynadığı Stadyumu'nda, çatıdaki güneş panelleriyle yaklaşık 500 konutun günlük ihtiyacı kadar elektrik üretiliyor.

    'nin ev sahipliğine aday olduğu 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde karşılaşmaların yapılması planlanan, 'un maçlarını oynadığı Stadyumu'nda, çatıdaki güneş panelleriyle yaklaşık 500 konutun günlük ihtiyacı kadar elektrik üretiliyor. Yılda yaklaşık 1,4 milyon kilovatsaat (kWh) elektrik üretimi yapıldı. Üretilen elektriğin şehir şebekesine satılmasıyla da ülke ekonomisine yaklaşık 900 bin TL katkı sağlandı.
    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:25
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