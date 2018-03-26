Antalyaspor'da flaş ayrılık! – Fotomaç – 26 Mart 2018
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    26 Mart 2018, Pazartesi
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    Antalyaspor'da flaş ayrılık!

    Antalyaspor'da flaş ayrılık!

    ekiplerinden Antalyaspor'da Faslı 'in, sezon sonuna kadar İsveç'in BK Hacken takımına kiralandığı bildirildi.

    Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz , İsveç'in BK Hacken takımına sezon sonuna kadar kiralanmıştır" denildi.

    15 ay önce Antalyaspor'a, Japonya'nın Sagan Tosu takımından gelen 30 yaşındaki Mostapha El Kabir, bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.

    1. 26 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:45
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