Antalyaspor'da flaş ayrılık!
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da Faslı Mostapha El Kabir'in, sezon sonuna kadar İsveç'in BK Hacken takımına kiralandığı bildirildi.
15 ay önce Antalyaspor'a, Japonya'nın Sagan Tosu takımından gelen 30 yaşındaki Mostapha El Kabir, bu sezon çıktığı 17 maçta 1 gol 1 asistlik performans sergiledi.
- 26 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:45
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Anlaşma tamam! 5 yıllık imza
Toplam 2
Yorum
bjk İyi güzel ancak 5 yıllık imza çok 3 yıl içinde iyi bir kaleci alırız ve yedeğe düşer zaten.
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Beşiktaş'tan Demba Ba hamlesi!
Toplam 2
Yorum
BJK'li Madem almadiniz sezon sonunda da almayin artik.. basta alsaydik Love dan daha iyi olurdu.. bundan sonra küçük takimlarin buyügü olur ancak
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Gençlerbirliği maçı biletlerine normal fiyat uygulaması
Toplam 1
Yorum
Doctor Stad dolmuyacak taraftarı küstürdünüz
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