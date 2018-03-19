Alınacak 9 puan bizi ligde tutar
Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Bursa, Karabük ve Konyaspor karşılaşmalarından alacakları 9 puanın ligde kalmalarını garantileyeceğini kaydetti.
Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, deplasmanda kazandıkları Kasımpaşa mücadelesinin çok önemli bir galibiyet olduğunu vurguladı. Kasımpaşa'nın da ligde düşme potasına yakın olduğunu ve bu nedenle zorlu deplasmandan alınan 3 puanın altın değerinde olduğunu kaydeden Arıcı, "Skor 2-2'ye gelince biraz endişelendik ama kazanmak çok güzel oldu. Devre arasında yaptığımız 2 transfer çok işimize yaradı. Hakan Özmert ve Doukara takıma çok iyi adapte oldular. Onların performansı takımın moralinin iyi olması bizi gelecek adına daha çok umutlandırıyor" diye konuştu.
"9 PUAN LİGDE TUTAR"
Cumhur Arıcı, ligin 27. haftasında sahalarında oynayacakları Bursaspor karşılaşmasının ligdeki en önemli maçlarından birisi olacağını söyleyerek, "O maçın ardından deplasmana Karabük'e gidiyor, daha sonra sahamızda Konyaspor'u ağırlayacağız. Bu 3 maçtan alınacak 9 puan bizim artık ligde kalmamızı garantileyecektir. Ama ilk olarak Bursaspor maçını kazanmalıyız. Takımının bunu yapacak gücü ve potansiyeli var" dedi.
HARUN, ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA
Bursaspor karşısında kart cezalıları Yekta ve Celutska'nın takımdaki yerini alamayacağına değinen Arıcı, "Zeki'nin sakatlığı düzeldi, takımla çalışmalara başladı. Danilo, 5-6 hafta sonra takımla çalışmalara başlayabilecek. Genç futbolcumuz Harun, Ümit Milli Takım'a seçildi. İkinci yarıda verim aldığımız futbolculardan birisi. Nazım Cangare iyi bir çıkış yakaladı. Tüm futbolcularımız hem antrenmanda hem sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.
Djourou'nun İsviçre, Celutska'nın ise Çekya Milli Takımı'na davet edildiğini belirten Arıcı, hedeflerinin A Milli Takım'a da futbolcu göndermek olduğunu kaydetti.
Arıcı, Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta play-off mücadelesi veren Kemerspor'a da başarılar diledi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 16:39
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Yıldırım: "Alex'i derbiden önce kim getirdiyse..."
Toplam 1
Yorum
borego Sen önce şu kurduğun rezil takımın hesabını ver başkan. bu işi artık yapamıyorsun ve yapacağına dair inancımızda yok. Ali koç bir şanstır...
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Talisca, Brezilya Milli Takımı kampında
Toplam 1
Yorum
Ayhan Gunes tolgaya yarim saat bakti .vida nerde larin nerde lens kotu kahrolsun transfer yapmasi bilmiyorlar gunu birlikte oyuncu dedem le yasit
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Flaş açıklama: "Ali Koç Fenerbahçe'yi böldü"
Toplam 2
Yorum
Fatih Sayın Başkan biz artık yeni heyecan istiyoruz yeni bir kimlik istiyoruz artık.
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