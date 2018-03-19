Alınacak 9 puan bizi ligde tutar – Fotomaç – 19 Mart 2018
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    19 Mart 2018, Pazartesi
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    Alınacak 9 puan bizi ligde tutar

    Alınacak 9 puan bizi ligde tutar

    Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, Bursa, ve Konyaspor karşılaşmalarından alacakları 9 puanın ligde kalmalarını garantileyeceğini kaydetti.

    Süper Lig'de 28 puanla averaj farkıyla 14. sırada bulunan Antalyaspor, milli takım arasını 4 günlük izinle tamamladı. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 1 Nisan günü sahasında karşılaşacağı Bursaspor maçının hazırlıklarına başlayacak.

    Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, deplasmanda kazandıkları Kasımpaşa mücadelesinin çok önemli bir galibiyet olduğunu vurguladı. Kasımpaşa'nın da ligde düşme potasına yakın olduğunu ve bu nedenle zorlu deplasmandan alınan 3 puanın altın değerinde olduğunu kaydeden Arıcı, "Skor 2-2'ye gelince biraz endişelendik ama kazanmak çok güzel oldu. Devre arasında yaptığımız 2 transfer çok işimize yaradı. Hakan Özmert ve Doukara takıma çok iyi adapte oldular. Onların performansı takımın moralinin iyi olması bizi gelecek adına daha çok umutlandırıyor" diye konuştu.

    "9 PUAN LİGDE TUTAR"
    Cumhur Arıcı, ligin 27. haftasında sahalarında oynayacakları Bursaspor karşılaşmasının ligdeki en önemli maçlarından birisi olacağını söyleyerek, "O maçın ardından deplasmana 'e gidiyor, daha sonra sahamızda Konyaspor'u ağırlayacağız. Bu 3 maçtan alınacak 9 puan bizim artık ligde kalmamızı garantileyecektir. Ama ilk olarak Bursaspor maçını kazanmalıyız. Takımının bunu yapacak gücü ve potansiyeli var" dedi.

    HARUN, ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA
    Bursaspor karşısında kart cezalıları Yekta ve Celutska'nın takımdaki yerini alamayacağına değinen Arıcı, "Zeki'nin sakatlığı düzeldi, takımla çalışmalara başladı. Danilo, 5-6 hafta sonra takımla çalışmalara başlayabilecek. Genç futbolcumuz Harun, Ümit Milli Takım'a seçildi. İkinci yarıda verim aldığımız futbolculardan birisi. Nazım Cangare iyi bir çıkış yakaladı. Tüm futbolcularımız hem antrenmanda hem sahada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorlar" ifadelerine yer verdi.

    Djourou'nun İsviçre, Celutska'nın ise Çekya Milli Takımı'na davet edildiğini belirten Arıcı, hedeflerinin A Milli Takım'a da futbolcu göndermek olduğunu kaydetti.

    Arıcı, 3. Lig 1. Grup'ta play-off mücadelesi veren Kemerspor'a da başarılar diledi.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 16:39
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