Antalyaspor’da 6 eksik var – Fotomaç – 11 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mart 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    ’da 6 eksik var

    Antalyaspor’da 6 eksik var
    'de küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan bugün 'ye konuk oluyor. Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlıkları süren Zeki Yıldırım, , Danilo ile kadro dışı bırakılan El Kabir'in haricinde sarı kart cezalıları Nazım Sangare ve Charles bugün forma giyemeyecek.
    1. 11 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Antalyaspor’da 6 eksik var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN