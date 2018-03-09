Antalyaspor’da Göztepe hazırlıkları
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda Göztepe karşısına çıkacak olan Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürdü.
- 09 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:31
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Buffon örneği
Toplam 26
Yorum
Türk fotbolu Volkan, Emre,Caner ve Arda'dan temizlenirse düzlüğe çıkar.
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Başkan Gevrek'ten bilet fiyatı açıklaması
Toplam 1
Yorum
Yazıklar olsun. Eğer düzgün bir yönetim olsa bu kararı sezon başında alır ve tüm 4 büyüklere uygular. Bu tamamen yönetim acizliği ve fırsatçılık.
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4 oyuncu sarı kart ceza sınırında
Toplam 5
Yorum
fanatik gene hakem oyunları olacak
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