Antalyaspor’da Göztepe hazırlıkları – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    ’da hazırlıkları

    Antalyaspor’da Göztepe hazırlıkları

    'in 25. haftasında deplasmanda karşısına çıkacak olan , hazırlıklarını sürdürdü.

    , Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde maçının taktiksel provalarını çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanın ikinci bölümünde 2 grup halinde şut çalışıldı. Hamza Hamzaoğlu, şut çalışmasının ardından takımı yarım sahada çift kale maç yaptırdı. Futbolcuların iddialı mücadelesine sahne olan maçı beyaz takım 4-2 kazandı.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:31
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