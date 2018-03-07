Miniklerden Antalyaspor'a ziyaret – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Miniklerden 'a ziyaret

    Miniklerden <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a>'a ziyaret

    Antalya'da, özel bir kreşin çocukları, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenmanını ziyaret etti. Teknik direktör 'nun taktik verdiği minikler, futbolcularla maç yaptı.

    'u ziyaret eden kreş çocuklarını teknik direktör , antrenman sahasında karşıladı. Futbolcular fitness salonunda çalıştığı için miniklerle ilgilendi. Teknik heyet, futbolcular gelene kadar miniklerle oyun oynadı. Takımın fitness çalışması bittiğinde Hamza Hamzaoğlu, minik konuklarını toplayarak, profesyonel takımla maç yapacaklarını söyleyip taktik verdi.

    Futbolcular ve minikler sahada oynayarak eğlenceli dakikalar yaşadı. Çocuklar, maçın ardından Hamza Hamzaoğlu ve futbolculara çiçek ve yaptıkları resmini hediye edip tesislerden ayrıldı.

    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:16
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