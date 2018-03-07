Miniklerden Antalyaspor'a ziyaret
Antalya'da, özel bir kreşin çocukları, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Antalyaspor antrenmanını ziyaret etti. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun taktik verdiği minikler, futbolcularla maç yaptı.
Antalyaspor'u ziyaret eden kreş çocuklarını teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, antrenman sahasında karşıladı. Futbolcular fitness salonunda çalıştığı için miniklerle Hamza Hamzaoğlu ilgilendi. Teknik heyet, futbolcular gelene kadar miniklerle oyun oynadı. Takımın fitness çalışması bittiğinde Hamza Hamzaoğlu, minik konuklarını toplayarak, profesyonel takımla maç yapacaklarını söyleyip taktik verdi.
Futbolcular ve minikler sahada oynayarak eğlenceli dakikalar yaşadı. Çocuklar, maçın ardından Hamza Hamzaoğlu ve futbolculara çiçek ve yaptıkları Antalyaspor resmini hediye edip tesislerden ayrıldı.
- 07 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 17:16
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Miniklerden Antalyaspor'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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