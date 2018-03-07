Sangare’nin tercihi Türkiye – Fotomaç – 07 Mart 2018
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    07 Mart 2018, Çarşamba
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    Sangare’nin tercihi

    Sangare’nin tercihi Türkiye
    Antalyaspor'da sergilediği performansla dikkat çeken Nazım Sangare'nin , Gine ve arasındaki tercihi de belli oldu. Menajeri Ergin Yücetaş, annesi Türk, babası Gineli olan ve Alman pasaportu da taşıyan 23 yaşındaki sağ bekin tercihini tarafından yana kullanacağını açıkladı.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:11
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