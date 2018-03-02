Antalyaspor yemekte buluştu – Fotomaç – 02 Mart 2018
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    02 Mart 2018, Cuma
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    yemekte buluştu

    <a href="/index/antalyaspor?id=ebfc0643-14dd-4d90-9eb5-b973177a2704" class="" rel="tag">Antalyaspor</a> yemekte buluştu

    ’da yönetim, teknik heyet, futbolcular, idari kadro ve destek ekibi, kaynaşma yemeğinde bir araya geldi.

    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in de katıldığı kaynaşma yemeği, Asbaşkanlarından Nihar Ünal'ın ev sahipliğinde Su Otel'de gerçekleşti. Kaynaşma yemeğine yöneticiler, futbolcular, idarî ve destek ekibi personeli eşleri ile katıldı. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, Başkan Cihan Bulut ve Onursal Başkan Menderes Türel, sırayla konuşma yaparak sportif başarı yönünden Antalyasporu bekleyen güzel günlerin mesajını verdi.

    Antalya'nın fetih yıldönümüne rastladı
    Başkanı Cihan Bulut, Antalya'nın fethinin 811. yıldönümünün kutlandığı bir haftada ailesi olarak bir araya gelmenin çok güzel bir tesadüf olduğunu söyledi.

    Menderes Türel ise çocukluğundan beri Antalyaspor'un içinde olduğunu, çok genç yaşta yöneticilik de yaptığına işaret etti. Gecenin sonunda yöneticiler ve futbolcuların katılımı ile pasta kesildi.
    1. 02 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 13:03
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