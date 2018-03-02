Antalyaspor yemekte buluştu
Antalyaspor’da yönetim, teknik heyet, futbolcular, idari kadro ve destek ekibi, kaynaşma yemeğinde bir araya geldi.
Antalya'nın fetih yıldönümüne rastladı
Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Antalya'nın fethinin 811. yıldönümünün kutlandığı bir haftada Antalyaspor ailesi olarak bir araya gelmenin çok güzel bir tesadüf olduğunu söyledi.
Menderes Türel ise çocukluğundan beri Antalyaspor'un içinde olduğunu, çok genç yaşta yöneticilik de yaptığına işaret etti. Gecenin sonunda yöneticiler ve futbolcuların katılımı ile pasta kesildi.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 13:03
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Soldado derbide voleyle ağları havalandırdı!
Toplam 4
Yorum
Kanaryam Soldado goçumm benim beee nasıl da deli etti Pepe'yi aferim
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Olaylı derbide dikkatlerden kaçan o görüntü! Talisca-Volkan...
Toplam 3
Yorum
robusto dikkatlerden kacsa ne olur kacmasa ne olur. Sanki cok onemli pozisyon. riyarkar volkan...
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F.Bahçeli yöneticiden olay Quaresma paylaşımı
Toplam 35
Yorum
UZMAN ANALİST Q7 LİGDEKİ MAÇTA VELBUENAYA YAPTIGI SERT MÜDAHALEDEN DOLAYI ATILMALIYDI , PEPEDE HEM LİGDEKİ İLK MAÇTA HEMDE BU MAÇTA ATILMALIYDI
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