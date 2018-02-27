Süper Lig'in eski yıldızına 6 ay men! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Süper Lig'in eski yıldızına 6 ay men!

    Süper Lig'in eski yıldızına 6 ay men!

    , eski Antalyasporlu futbolcu 'ye 6 ay futboldan men cezası verildiğini açıkladı.

    Fransız futbolcunun anti-doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay men cezası aldığı kaydedildi. Nasri bu cezasının ardından Ağustos ayına kadar hiçbir kulübe imza atamayacak ve profesyonel liglerde forma giyemeyecek.

    2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doping talimatlarına aykırı bir yöntemle tedavi gören Fransız yıldız, tarafından 2 yıllık bir cezaya çarptırılmıştı. Karara itiraz eden yıldız futbolcu, davayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşımış ve nihai karar çıkıncaya kadar cezanın ertelenmesini sağlamıştı.

    UEFA'dan yapılan açıklamada kararın temyize götürülebileceği belirtildi.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:39
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Süper Lig'in eski yıldızına 6 ay men! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN