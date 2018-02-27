Süper Lig'in eski yıldızına 6 ay men!
UEFA, eski Antalyasporlu futbolcu Samir Nasri'ye 6 ay futboldan men cezası verildiğini açıkladı.
Fransız futbolcunun anti-doping kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 ay men cezası aldığı kaydedildi. Nasri bu cezasının ardından Ağustos ayına kadar hiçbir kulübe imza atamayacak ve profesyonel liglerde forma giyemeyecek.
2016 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doping talimatlarına aykırı bir yöntemle tedavi gören Fransız yıldız, UEFA tarafından 2 yıllık bir cezaya çarptırılmıştı. Karara itiraz eden yıldız futbolcu, davayı Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne taşımış ve nihai karar çıkıncaya kadar cezanın ertelenmesini sağlamıştı.
UEFA'dan yapılan açıklamada kararın temyize götürülebileceği belirtildi.
- 27 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 17:39
-
Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi
Toplam 4
Yorum
atogen Talisca için bir kibrit de sen çak kampanyası başlatalım; epey para toplarız.
-
Vincent Janssen için Feyenoord iddiası!
Toplam 2
Yorum
Kosovali Hepsinde evet derim Ama Josef haric hirsi basmadik yer birakmamasi Josef cikart o listeden
-
Üç maçta zirve bizim
Toplam 39
Yorum
koray şakacı seni. fakirin umudu ekmeği demişler boşa dememişler. seni biri rüyadan kaldırmalı
Süper Lig'in eski yıldızına 6 ay men! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.