1 milyon Euro'luk kazık! – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    1 milyon 'luk kazık!

    1 milyon Euro'luk kazık!

    Şovla geldi, 6 ay sonra giderken arkasında büyük bir skandal kaldı. Sözleşmesinde doping cezası alması halinde ’un lehine madde bulunan yıldız oyuncu, 1 milyon fesih bedeli cebine koyup gittikten sonra futboldan men cezası aldı!

    Sözleşmesinde doping cezası alması halinde 'un lehine madde bulunan yıldız oyuncu, 1 milyon fesih bedeli cebine koyup gittikten sonra futboldan men cezası aldı!

    Fanatik'in haberine göre Samir tatildeyken 26 Aralık 2016'da tedavi için 'ta gittiği özel bir klinikte iyileşmesi adına yasaklı madde enjekte edildi. Bu durumun ortaya çıkmasının ardından hakkında soruşturma açılan Samir Nasri'nin alacağı ceza merakla bekleniyordu. Antalyaspor'a transferi esnasında da bu konuyu yakından takip eden dönemin başkanı Ali Şafak Öztürk oyuncunun sözleşmesine, "Ceza alması halinde Antalyaspor'un hakları saklı kalır" maddesi koydurmuştu.

    Cezayı bekliyordu
    Ancak Kırmızı-Beyazlılar bu konuda çok büyük bir oyuna geldi. Dünyaca ünlü oyuncu cezasının Şubat ayında açıklancağını biliyordu. Bu yüzden Antalyaspor'daki sözleşmesini feshedebilmek için yönetim değişikliği ve takımın içinde bulunduğu durumu bahane ederek ayrılmak istediğini söyledi. Kendisine kolaylık sağlanmaması durumunda ise alacakları geciktiği takdirde 'ya gideceğini iletti.

    Yeni yönetim ne yapsın!
    Cihan Bulut başkanlığında kurulan yeni yönetim ise çok ilginç bonuslarla 7 milyon Euro'yu bulduğu iddia edilen bir maliyeti olan Nasri'yle sözleşmeyi feshetme yolunu seçti. Ancak Nasri'nin planı burada da işledi. Antalyaspor'dan 1.25 milyon Euro fesih bedeli talep eden Nasri, belli taksitlerle 1 milyon Euro üzerinde el sıkıştı ve alacağı cezayı umursamadan şehri terkedip tatile gitti. Gelen teklifleri değerlendirmeye bile almadı. Arkasında ise Antalyaspor'u belki de birkaç yıl geriye gitmesine neden olacak bir enkaz bıraktı. (Vatan)

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:14
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