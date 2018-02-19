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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    'da galibiyet haftası

    Antalyaspor'da galibiyet haftası

    Kulübü çatısı altında mücadele eden takımlarda bu hafta galibiyet sevinci yaşandı. Antalyaspor futbol A takımının yanı sıra hentbol, basketbol, voleybol, yüzme ve bisiklet takımlarıyla elde ettiği başarılarla galibiyet dolu bir hafta sonu geçirdi.

    Spor Toto Süper Lig'in 22. Hafta maçında sahasında konuk ettiği Kayserispor'u 2-1 yenerek altın değerinde bir galibiyet elde eden A futbol takımı, puanını 24'ye çıkardı. Kırmızı-Beyazlı takım, 25 Şubat Pazar günü saat 13.30'da Osmanlı Stadyumu'nda Osmanlıspor'un konuğu olacak ve 3 puan için mücadele verecek.

    HENTBOL TAKIMI KRİTİK MAÇTA GÜLEN TARAF OLDU
    Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Hentbol takımı da haftayı galibiyetle kapatmayı başardı. Kritik maçta kırmızı-beyazlı takım sahasında deplasmanda konuk olduğu Adıyaman Belediyesi'ni 26-24 yendi ve 21 puana ulaşıp 4. sıradaki yerini korudu. Geçtiğimiz hafta, Türkiye Kupası maçlarında Batman'da 3'te 2 yaparak çeyrek finalde kalma başarısını gösterdi. Akrepler, ligde bu haftayı bay geçecek.

    BASKETBOL TAKIMI SÜPER LİG YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR
    Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde üst sıraları zorlayan Potanın Akrepleri ise geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Karesispor'u yenerek, Süper Lig yolunda önemli bir adım daha atmış oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, hızlandırılmış haftada 21 Şubat Çarşamba günü saat 17.00'da Petkim Spor'u ağırlayacak. 24 Şubat Cumartesi günü ise saat18.00'da Akhisar Belediye'nin konuğu olacak.

    BAYAN VOLEYBOLDA İKİNCİ LİG HEYECANI
    Bölgesel Lig'de mücadele eden Antalyaspor Voleybol Bayan A takımı ise Türkiye Voleybol 2. Ligi'ne yükseldi. Kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta Isparta'da karşılaştığı Denizli Belediyespor'u 3-0 yendi. 25-16, 25-16 ve 25-15'lik setlerle kazanılan maçın sonunda 2. Lig'de mücadele etme hakkını elde etti. Böylece Antalyaspor Türkiye Liglerinde 3'ü süper ligde olmak üzere; 8 branşta 10 takımla (takım sporlarında) temsil edilen Türkiye'nin ender kulüplerinden, Anadolu'nun tek ve en büyük kulübü oldu.

    YÜZMEDE DE GALİBİYET
    Yüzme Federasyonu tarafından 11-12 yaş yüzücüler için geçen yıl başlatılan Gelişim Proje Yarışları İstanbul, Afyon, Amasya, Hatay ve Muğla illerinde yapıldı. 36 kulüpten 183 sporcunun katıldığı organizasyonda, Antalyaspor 13 birincilik, 8 ikincilik, 2 üçüncülük madalyası kazanarak yarışlara damga vuran kulüp oldu. 4 yüzücünün bir arada yüzdüğü bayrak yarışında güçlü rakiplerini geride bırakan kırmızı-beyazlı yüzücüler sevinçlerini birincilik kürsüsünde poz vererek tribündeki Antalyasporlularla paylaştı.

    PEDALLAR MADALYA İÇİN ÇEVRİLDİ
    Geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'yla 2018 sezonunu açan Fiberli Antalyaspor Bisiklet Takımı yeni kadrosuyla Alanya'da yapılan 175 km'lik 1.2 Yarışı'na da katıldı. Kıbrıs'ta koşulan. 16 farklı ülkeden 20 takımın yaklaşık 170 sporcunun katıldığı uluslararası organizasyon, Alanya Belediyesi'nin önünden neutral start alarak başladı. Sporcular Gazipaşa üzerinden Göçük'e ulaştı ve yarışın 60 km'sinde dönüşe geçildi. Kahyalar, Uğrak arasındaki zaman zaman eğimi 17 dereceleri bulan 5 km'lik yokuş etabına girildi ve bu yokuş toplamda 3 kez tırmanıldı ve koşulan yarışta Fiberli Antalyaspor hedefine ulaştı.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:55
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