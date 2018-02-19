Antalyaspor'da galibiyet haftası
Antalyaspor Kulübü çatısı altında mücadele eden takımlarda bu hafta galibiyet sevinci yaşandı. Antalyaspor futbol A takımının yanı sıra hentbol, basketbol, voleybol, yüzme ve bisiklet takımlarıyla elde ettiği başarılarla galibiyet dolu bir hafta sonu geçirdi.
HENTBOL TAKIMI KRİTİK MAÇTA GÜLEN TARAF OLDU
Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Antalyaspor Hentbol takımı da haftayı galibiyetle kapatmayı başardı. Kritik maçta kırmızı-beyazlı takım sahasında deplasmanda konuk olduğu Adıyaman Belediyesi'ni 26-24 yendi ve 21 puana ulaşıp 4. sıradaki yerini korudu. Geçtiğimiz hafta, Türkiye Kupası maçlarında Batman'da 3'te 2 yaparak çeyrek finalde kalma başarısını gösterdi. Akrepler, ligde bu haftayı bay geçecek.
BASKETBOL TAKIMI SÜPER LİG YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR
Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde üst sıraları zorlayan Potanın Akrepleri ise geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Karesispor'u yenerek, Süper Lig yolunda önemli bir adım daha atmış oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, hızlandırılmış haftada 21 Şubat Çarşamba günü saat 17.00'da Petkim Spor'u ağırlayacak. 24 Şubat Cumartesi günü ise saat18.00'da Akhisar Belediye'nin konuğu olacak.
BAYAN VOLEYBOLDA İKİNCİ LİG HEYECANI
Bölgesel Lig'de mücadele eden Antalyaspor Voleybol Bayan A takımı ise Türkiye Voleybol 2. Ligi'ne yükseldi. Kırmızı-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta Isparta'da karşılaştığı Denizli Belediyespor'u 3-0 yendi. 25-16, 25-16 ve 25-15'lik setlerle kazanılan maçın sonunda 2. Lig'de mücadele etme hakkını elde etti. Böylece Antalyaspor Türkiye Liglerinde 3'ü süper ligde olmak üzere; 8 branşta 10 takımla (takım sporlarında) temsil edilen Türkiye'nin ender kulüplerinden, Anadolu'nun tek ve en büyük kulübü oldu.
YÜZMEDE DE GALİBİYET
Yüzme Federasyonu tarafından 11-12 yaş yüzücüler için geçen yıl başlatılan Gelişim Proje Yarışları İstanbul, Afyon, Amasya, Hatay ve Muğla illerinde yapıldı. 36 kulüpten 183 sporcunun katıldığı organizasyonda, Antalyaspor 13 birincilik, 8 ikincilik, 2 üçüncülük madalyası kazanarak yarışlara damga vuran kulüp oldu. 4 yüzücünün bir arada yüzdüğü bayrak yarışında güçlü rakiplerini geride bırakan kırmızı-beyazlı yüzücüler sevinçlerini birincilik kürsüsünde poz vererek tribündeki Antalyasporlularla paylaştı.
PEDALLAR MADALYA İÇİN ÇEVRİLDİ
Geçtiğimiz hafta Kuzey Kıbrıs Bisiklet Turu'yla 2018 sezonunu açan Fiberli Antalyaspor Bisiklet Takımı yeni kadrosuyla Alanya'da yapılan 175 km'lik 1.2 Yarışı'na da katıldı. Kıbrıs'ta koşulan. 16 farklı ülkeden 20 takımın yaklaşık 170 sporcunun katıldığı uluslararası organizasyon, Alanya Belediyesi'nin önünden neutral start alarak başladı. Sporcular Gazipaşa üzerinden Göçük'e ulaştı ve yarışın 60 km'sinde dönüşe geçildi. Kahyalar, Uğrak arasındaki zaman zaman eğimi 17 dereceleri bulan 5 km'lik yokuş etabına girildi ve bu yokuş toplamda 3 kez tırmanıldı ve koşulan yarışta Fiberli Antalyaspor hedefine ulaştı.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 14:55
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Burak Yılmaz'dan penaltı itirafı
Toplam 2
Yorum
ender mataracı burak bey penaltı değildi doğru. fakat sen o pozısyonda neden düştünn. o kadar müsaitken önünde kimse yokken düştün ? ben ne düşünsem acaba
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Konyaspor’dan Beşiktaş'a gönderme!
Toplam 9
Yorum
1903 insallah bu ligden düsersiniz de bir daha süperlig yüzü görmessiniz konya spor
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K.Paşa'dan sert yanıt! G.Saraylılar ağlıyor...
Toplam 5
Yorum
ASK Oynayamadım yerim dar.
Antalyaspor'da galibiyet haftası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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