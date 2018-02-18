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    18 Şubat 2018, Pazar
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    Süper Antalya

    Süper Antalya

    Kırmızı-beyazlılar, Emre Güral ve Doukara’nın golleriyle kazanıp düşme hattından uzaklaşmak adına önemli bir işe imza attı. ’yı hedefleyen Kayseri ise 3 hafta sonra yenilip yara aldı

    SÜPEr Lig'in 22. haftasında 'u konuk eden Antalyaspor, rakibini 2-1 yendi. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşma karşılıklı ataklarla geçerken, skoru değiştiren isim 60'ta Emre Güral oldu. Bu dakikadan sonra baskısını artıran misafir ekip, aradığı golü 80'de 'un ayağından buldu. Son sözü ise Doukara söyledi. 88'de ceza alanı içinde topla buluşan Senegalli forvet, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla Antalya'yı zafere taşıdı.

    YENİLGİNİN YARALARINI SARDI
    Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla geçen haftaki G.Saray yenilgisinden sonra moral bulurken, düşme hattından uzaklaşmak için de önemli bir adım attı. hedefi olan Kayserispor ise ligde 3 maç sonra yenilgi ile tanıştı.

    'Yeniden ivme yakaladık' Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, zor bir maçı kazandıklarını kaydedip, sezon sonuna kadar toplayabildikleri kadar puan toplayacaklarını belirtti. Takımın yeniden bir ivme kazandığını ifade eden Hamzaoğlu, "Artık her maçımız final gibi" diye konuştu.

    1. 18 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:00
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