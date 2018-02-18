Süper Antalya
Kırmızı-beyazlılar, Emre Güral ve Doukara’nın golleriyle kazanıp düşme hattından uzaklaşmak adına önemli bir işe imza attı. Avrupa’yı hedefleyen Kayseri ise 3 hafta sonra yenilip yara aldı
SÜPEr Lig'in 22. haftasında Kayserispor'u konuk eden Antalyaspor, rakibini 2-1 yendi. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşma karşılıklı ataklarla geçerken, skoru değiştiren isim 60'ta Emre Güral oldu. Bu dakikadan sonra baskısını artıran misafir ekip, aradığı golü 80'de Umut Bulut'un ayağından buldu. Son sözü ise Doukara söyledi. 88'de ceza alanı içinde topla buluşan Senegalli forvet, sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla Antalya'yı zafere taşıdı.
YENİLGİNİN YARALARINI SARDI
Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla geçen haftaki G.Saray yenilgisinden sonra moral bulurken, düşme hattından uzaklaşmak için de önemli bir adım attı. Avrupa hedefi olan Kayserispor ise ligde 3 maç sonra yenilgi ile tanıştı.
'Yeniden ivme yakaladık' Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, zor bir maçı kazandıklarını kaydedip, sezon sonuna kadar toplayabildikleri kadar puan toplayacaklarını belirtti. Takımın yeniden bir ivme kazandığını ifade eden Hamzaoğlu, "Artık her maçımız final gibi" diye konuştu.
- 18 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 23:00
-
Florya'nın yıldızı Nagatomo
Toplam 4
Yorum
ergün kalaycı ben gs yerinde olsam bu adamı ya alırım yada 1 yıldaha kiralarım süper adam hemde bedava
-
Fatih Tekke'den Abdükadir'in transferine engel
Toplam 2
Yorum
ismail aynen katılıyorum 2 yıl daha trabzonda kalmalı
-
Beşiktaş'tan flaş Talisca hamlesi!
Toplam 3
Yorum
mehmet verilmeyen penatılar varmış konya aleyhine verilmeyen penaltılar ne olacak ya zamanında meyvesini iyi yediniz şimdi biraz kurtlarını yiyin
Süper Antalya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.