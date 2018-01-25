Antalyaspor'da Akhisarspor mesaisi
Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisar maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Antrenman tam sahada oynanana çift kale maçla sona erdi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, bazı anlarda maçı durdurup futbolculara oyun taktiklerini yeniden hatırlattı.
- 25 Ocak 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:14
-
Derbiye tartışmalı hakem! Sizce doğru karar mı?
Toplam 38
Yorum
eyp fenerbahçeyi yarıştan koparmamak için ellerinden geleni yapıyorlar .ali palabıyık o maçı ne yapıp edip fenere vercek
-
Dev derbinin hakemi belli oldu!
Toplam 17
Yorum
PALABIYIK İN CÜNEYT AUT Trabzonda PALABIYIK endişesi hakem dediğin birine endişe birine güven vermeli. TFF de TS nin son 4 maçına hep palabıyıkı vermeli
-
Dev derbinin hakemi belli oldu!
Toplam 17
Yorum
palabıyık in cüneyt aut G.Saray, Halil Umut Meler ile kaybetmiyor. FB 2 yıldır palabıyıkla hiç kaybetmedi BJK Hüseyinle kaybetmez senoyna tff sen oyna
Antalyaspor'da Akhisarspor mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.