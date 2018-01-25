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    25 Ocak 2018, Perşembe
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    'da Akhisarspor mesaisi

    Antalyaspor'da Akhisarspor mesaisi

    , 'in 19. haftasında deplasmanda karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürdü.

    , Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. yönetimindeki antrenmanda maçında uygulanacak oyun taktiklerinin provaları yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, hücum-savunma-pas çalışmasıyla devam etti.

    Antrenman tam sahada oynanana çift kale maçla sona erdi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu, bazı anlarda maçı durdurup futbolculara oyun taktiklerini yeniden hatırlattı.
    1. 25 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:14
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