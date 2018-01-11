;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Ocak 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    çalışmalarını yağmur altında sürdürdü

    <a href="/index/antalyaspor?id=5d092022-b754-4160-9a67-8a730cff61e8" class="" rel="tag">Antalyaspor</a> çalışmalarını yağmur altında sürdürdü

    , Spor Toto Süper Lig ikinci devre hazırlıklarını bugün sağanak yağmur altında devam ettirdi.

    , Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki devre arası kamp çalışmalarını sağanak yağmur altında gerçekleştirdi. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana futbolcular, ısınma hareketleriyle başladı. Isınma hareketlerinin ardından kırmızı-beyazlılar, tesislerde yer alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'na geçti. Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu burada takımı çift kale maç oynattı. Yağmurun şiddetini arttırması futbolculara zor anlar yaşattı. Futbolcular cuma gününü izinli geçirecek.

    1. 11 Ocak 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    çalışmalarını yağmur altında sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN