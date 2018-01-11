''İyi sonuçlar almayı düşünün''

Antalyaspor'da genel kurulda başkan seçilen Cihan Bulut, göreve gelmesinin ardından ilk antrenmanı izledi. Atilla Konuk Tesisleri'nde Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki antrenmanı kısa süre takip eden Bulut, daha sonra teknik heyet ve futbolcularla konuştu. Bulut, takımın ligde alt sıralardan kısa sürede kurtulacağı ve sıkıntılı günlerin aşılacağının mesajını verdi. Antalyaspor'un çok kaliteli teknik direktöre sahip olduğunu vurgulayan Bulut, "Biz göreve geldik, kafanıza bir şey takmayın. Siz Antalyaspor'u yukarıya taşıyacak iyi sonuçlar almayı düşünün. Antalyaspor'u hedeflerine taşıyacak iyi bir hocamız var. Siz yalnızca sahada alacağınız iyi sonuçları düşünün. Bunun dışındaki konuları bize bırakın" dedi.



Bulut, takımdaki son durum hakkında Hamza Hamzaoğlu'ndan görüş alacak ve daha sonra yönetim kurulu üyeleriyle ilk toplantısını gerçekleştirecek. Toplantıda yönetimin görev dağılımı ve transfer politikası değerlendirilecek. Bulut'un yönetiminde dikkat çeken isimler arasında yüz ve çift kol nakli operasyonuyla dünyaca ünlü Prof. Dr. Ömer Özkan, onkoloji alanında yaptığı çalışmalarla bilinen Prof. Dr. Mustafa Özdoğan, bir havayolu firmasının yönetim kurulu başkanı Yıldıray Karaer yer aldı.



Kırmızı beyazlı takım, bugün kampın son antrenmanını gerçekleştirip, bir gün izin yapacak. İznin ardından Antalyaspor, Kayserisopr ile oynayacağı Türkiye Kupası maçı hazırlıklarına başlayacak.