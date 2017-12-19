 Jeremy Menez, Meksika yolunda – Fotomaç – 19 Aralık 2017 ;
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    19 Aralık 2017, Salı
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    , Meksika yolunda

    Jeremy Menez, Meksika yolunda

    Süper Lig'de zor günler yaşayan Antalyaspor'un Fransız yıldızı 'in Meksika'ya gideceği iddia edildi. Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'Equipe'de yer alan habere göre, Jeremy Menez'in Meksika Ligi takımlarından Club America ile görüştüğü ve transfer döneminin açılmasıyla Meksika'ya gideceği yazıldı. Yüksek maaşı sebebiyle Antalyaspor'un da bu transfere onay verebileceği belirtildi.

    1. 19 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 12:01
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