Jeremy Menez, Meksika yolunda
Süper Lig'de zor günler yaşayan Antalyaspor'un Fransız yıldızı Jeremy Menez'in Meksika'ya gideceği iddia edildi. Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'Equipe'de yer alan habere göre, Jeremy Menez'in Meksika Ligi takımlarından Club America ile görüştüğü ve transfer döneminin açılmasıyla Meksika'ya gideceği yazıldı. Yüksek maaşı sebebiyle Antalyaspor'un da bu transfere onay verebileceği belirtildi.
- 19 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 12:01
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Şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni favori...
Toplam 6
Yorum
bence fb konya macını 3 puanla gecebilirse devre arası o savunmayı komple yenilerse samp.lugun en güclü adayıdır
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Tudor'un gönderilmesi Hırvat basınında
Toplam 1
Yorum
akdği imparaTudor
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Avcı bombası
Toplam 40
Yorum
Gayret Getir Hasan şaşı yada Ronald Koeman
Jeremy Menez, Meksika yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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