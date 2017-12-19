Jeremy Menez, Meksika yolunda

Süper Lig'de zor günler yaşayan Antalyaspor'un Fransız yıldızı Jeremy Menez'in Meksika'ya gideceği iddia edildi. Fransa'nın ünlü gazetelerinden L'Equipe'de yer alan habere göre, Jeremy Menez'in Meksika Ligi takımlarından Club America ile görüştüğü ve transfer döneminin açılmasıyla Meksika'ya gideceği yazıldı. Yüksek maaşı sebebiyle Antalyaspor'un da bu transfere onay verebileceği belirtildi.