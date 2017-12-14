 Menez bekleneni veremedi – Fotomaç – 14 Aralık 2017 ;
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    14 Aralık 2017, Perşembe
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    Menez bekleneni veremedi

    Menez bekleneni veremedi

    Antalyaspor’un sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu , beklentileri karşılayamadı. Menez, lig ve kupada 9 maça çıkarken, toplam 307 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist yapma başarısı elde edemedi.

    Süper Lig'de oynadığı 15 haftada 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 14 puanla 16. sırada yer alan Antalyaspor'da şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Sezon başında Fransa'nın Bordeaux takımından transfer edilen yıldız sol kanat ve forvet oyuncusu Menez, sezon öncesi kamp döneminde aşırı zorlamaya bağlı kasık fıtığı olunca, ülkesinde ameliyat oldu. 10 gün sonra sahalara döneceği ifade edilen yıldız oyuncu takımının ligdeki 5 maçında forma giyemezken, 6. haftada oynanan Osmanlıspor maçında 18 dakika sahada kaldı.

    Ligde 215 dakikada gol ya da asist yapamadı
    Antalyaspor'un ligde 6. haftada sahasında oynadığı Osmanlıspor maçında son 18 dakika sahadan kalan Menez, Sivasspor maçında 32, ilk on birde başladığı Göztepe maçında 57, Kasımpaşa maçında 34, yine ilk on birde başladığı Bursaspor maçında 45, Karabükspor maçında 19 ve 12. haftada oynanan Konyaspor maçında da 12 dakika görev aldı. Yıldız oyuncu bu maçlarda gol ya da asist başarısı elde edemedi. 30 yaşındaki yıldız oyuncu Menez, ligdeki son 3 maç olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında sakatlığından dolayı forma giyemedi.

    Kupa'da 2 maç
    30 yaşındaki sol kanat ve forvet oyuncusu , Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Etimesgut Belediyespor ile oynanan 4. tur maçında 57. dakikada oyuna girerek 33 dakika sahada kaldı. Orhangazi Belediyespor ile oynanan 5. tur ilk maçında sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyen Menez, ikinci maçta ilk on birde sahaya çıkarken 57 dakika sahada kaldı. Menez, iki maçta da gol ya da asist yapma başarısı elde edemedi.

    Taraftardan istemiyoruz tezahüratı
    Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Orhangazi Belediyespor maçında Güney Kale Arkası taraftarları takımın yıldız oyuncuları Menez ve Nasri'ye tepki gösterdi. Taraftarlar 'takımda ruhsuz oyuncu istemiyoruz' tezahüratı yaptıktan sonra 'Nasri'yi takımdan gönderin' ve 'Menez'i takımdan gönderin' tezahüratları yaparak iki yıldız oyuncuya da tepki gösterdiler. Bu tezahüratların ardından Antalyaspor'da Leonardo'dan boşalan teknik direktörlük görevine geçici olarak gelen teknik sorumlu David Badia, yıldız oyuncu Jeremy Menez'i 57. dakikada oyundan çıkardı.

    Daha önce de tepki gösterilmişti
    Öte yandan 11. haftada Antalya'da oynanan Antalyaspor - Karabükspor maçının on birinde yer almayan Menez, maç öncesi takım arkadaşları ve yedek oyuncular sahada ısınırken kulübede oturmayı tercih etmiş ve mücadelenin 71. dakikasında Danilo'nun yerine oyuna dahil olmuştu. Fransız yıldız Menez, sahada kaldığı süre içerisinde isteksiz tavrı ve varlık gösterememesinin yanı sıra yakaladığı pozisyonları da değerlendiremeyince, taraftarlardan tepki almıştı.
    1. 14 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 14:48
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