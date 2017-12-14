Menez bekleneni veremedi
Antalyaspor’un sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Jeremy Menez, beklentileri karşılayamadı. Menez, lig ve kupada 9 maça çıkarken, toplam 307 dakika sahada kaldı ve gol ya da asist yapma başarısı elde edemedi.
Ligde 215 dakikada gol ya da asist yapamadı
Antalyaspor'un ligde 6. haftada sahasında oynadığı Osmanlıspor maçında son 18 dakika sahadan kalan Menez, Sivasspor maçında 32, ilk on birde başladığı Göztepe maçında 57, Kasımpaşa maçında 34, yine ilk on birde başladığı Bursaspor maçında 45, Karabükspor maçında 19 ve 12. haftada oynanan Konyaspor maçında da 12 dakika görev aldı. Yıldız oyuncu bu maçlarda gol ya da asist başarısı elde edemedi. 30 yaşındaki yıldız oyuncu Menez, ligdeki son 3 maç olan Fenerbahçe, Trabzonspor ve Gençlerbirliği maçlarında sakatlığından dolayı forma giyemedi.
Kupa'da 2 maç
30 yaşındaki sol kanat ve forvet oyuncusu Jeremy Menez, Antalyaspor'un Ziraat Türkiye Kupası'nda Etimesgut Belediyespor ile oynanan 4. tur maçında 57. dakikada oyuna girerek 33 dakika sahada kaldı. Orhangazi Belediyespor ile oynanan 5. tur ilk maçında sakatlığı dolayısıyla forma giyemeyen Menez, ikinci maçta ilk on birde sahaya çıkarken 57 dakika sahada kaldı. Menez, iki maçta da gol ya da asist yapma başarısı elde edemedi.
Taraftardan istemiyoruz tezahüratı
Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Orhangazi Belediyespor maçında Güney Kale Arkası taraftarları takımın yıldız oyuncuları Menez ve Nasri'ye tepki gösterdi. Taraftarlar 'takımda ruhsuz oyuncu istemiyoruz' tezahüratı yaptıktan sonra 'Nasri'yi takımdan gönderin' ve 'Menez'i takımdan gönderin' tezahüratları yaparak iki yıldız oyuncuya da tepki gösterdiler. Bu tezahüratların ardından Antalyaspor'da Leonardo'dan boşalan teknik direktörlük görevine geçici olarak gelen teknik sorumlu David Badia, yıldız oyuncu Jeremy Menez'i 57. dakikada oyundan çıkardı.
Daha önce de tepki gösterilmişti
Öte yandan 11. haftada Antalya'da oynanan Antalyaspor - Karabükspor maçının on birinde yer almayan Menez, maç öncesi takım arkadaşları ve yedek oyuncular sahada ısınırken kulübede oturmayı tercih etmiş ve mücadelenin 71. dakikasında Danilo'nun yerine oyuna dahil olmuştu. Fransız yıldız Menez, sahada kaldığı süre içerisinde isteksiz tavrı ve varlık gösterememesinin yanı sıra yakaladığı pozisyonları da değerlendiremeyince, taraftarlardan tepki almıştı.
- 14 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 14:48
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Le Guen’den Trabzonspor değerlendirmesi
Toplam 1
Yorum
özgür le guen yazık etti bursa taraftarına şampiyon olmuş 5.büyük takım denmesini isteyen kendi sahasında fb den tir tir titrek bi taktıkle çıktı
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Quaresma out, Lens in
Toplam 7
Yorum
Beşiktaşlı Bayern münihe karşı da orta falan işe yaramaz 2 metre stoperler kafa topu vermez, lensle en azından kontra geniş alanda etki yaratır.
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G.Saray'dan Arda Turan açıklaması
Toplam 2
Yorum
Gsaray Çok şükür, sevindirici bir haber.
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