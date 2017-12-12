Antalyaspor’da istifa depremi!
Yönetim istifa etmeyince devam etmeleri için kongresi iptal edilen Antalya’da, Başkan Ali Şafak Öztürk, yazılı bir açıklamayla görevi bıraktığını duyurdu
'KARARIM KESİNDİ '
Başarı dolu süreci yönetim kurulu başkanı olarak yönetmiş olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan Öztürk, "Tekrar ifade etmek isterim ki 15 Kasım itibariyle kararım kesindi. 15 Kasım 2017-11 Aralık 2017 tarihleri arasında yaşananlar ve bu süreçte sessizliğimi korumam biliniz ki Antalyaspor menfaatleri içindi" ifadelerini kullandı.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:44
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Maradona'nın Hindistan'da heykeli dikildi
Toplam 1
Yorum
Okan Messi ve Ronaldo o kupanın yanında ancak sen ben gibi gidip resim çekinir
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Beşiktaş'ın B.Münih ile eşleşmesi Alman basınında
Toplam 5
Yorum
seda yalancilar kurayi bayern secti,ben biliom nasil oldunu ama varya sen pisman olcan bayren sectine pisman olucan
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Göztepe durdurulamıyor!
Toplam 1
Yorum
alitan35 Daha yeni başladık,bundan sonra da hiç durdurulamaz GÖZTEPEMİZ..
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