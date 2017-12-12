Antalyaspor’da istifa depremi!

Yönetim istifa etmeyince devam etmeleri için kongresi iptal edilen Antalya’da, Başkan Ali Şafak Öztürk, yazılı bir açıklamayla görevi bıraktığını duyurdu

Antalyaspor'da şok gelişmeler yaşanıyor. Daha önce seçim kararı alan Başkan Ali Şafak Öztürk, görevinden istifa ettiğini bildirdi. Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada istifasını, "Antalyaspor Spor Faaliyetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı olarak 30 Haziran 2016 tarihi itibarıyla başladığım görevimden, 11 Aralık 2017 tarihi itibarıyla ayrılıyorum" diye duyurdu.



'KARARIM KESİNDİ '

Başarı dolu süreci yönetim kurulu başkanı olarak yönetmiş olmaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu vurgulayan Öztürk, "Tekrar ifade etmek isterim ki 15 Kasım itibariyle kararım kesindi. 15 Kasım 2017-11 Aralık 2017 tarihleri arasında yaşananlar ve bu süreçte sessizliğimi korumam biliniz ki Antalyaspor menfaatleri içindi" ifadelerini kullandı.