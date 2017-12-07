 Süper Lig'de sürpriz istifa – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Süper Lig'de sürpriz istifa

    Süper Lig'de sürpriz istifa

    Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, antrenman öncesinde futbolcularla vedalaşarak görevini bıraktı.

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    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 12:49
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