Süper Lig'de sürpriz istifa
Antalyaspor Teknik Direktörü Leonardo Araujo, antrenman öncesinde futbolcularla vedalaşarak görevini bıraktı.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 12:49
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Bayern Münih'ten Beşiktaş'a iddialı cevap
Toplam 15
Yorum
Fenerli Grubu namahlup lider bitiren Bjk, avantaj olarak 2. bitiren daha zayif takimlar arasindan 'barca, bayern, chelsea vb' biriyle eslecek. :)
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Fenerbahçe ile Bursaspor 97. randevuda
Toplam 6
Yorum
YİĞİT ENGİN FENER HER TÜRLÜ ALIR BU MAÇI RAHAT OLUN
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Fark yeniden açılacak
Toplam 9
Yorum
anl evet puan farkı acılacak ama tersten
Süper Lig'de sürpriz istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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