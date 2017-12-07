Fırtınada çalıştılar
G.BİRLİĞİ'ni konuk edecek Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Leonardo, gözetimindeki antrenmanda futbolcular dar alanda taktik çalışmaları yaptı. Antrenman rüzgar altında güç şartlarda gerçekleştirildi.
- 07 Aralık 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
Fırtınada çalıştılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.