 Fırtınada çalıştılar – Fotomaç – 07 Aralık 2017 ;
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    07 Aralık 2017, Perşembe
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    Fırtınada çalıştılar

    Fırtınada çalıştılar
    G.BİRLİĞİ'ni konuk edecek Antalyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Leonardo, gözetimindeki antrenmanda futbolcular dar alanda taktik çalışmaları yaptı. Antrenman rüzgar altında güç şartlarda gerçekleştirildi.
    1. 07 Aralık 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:41
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