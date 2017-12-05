Eto'o'dan sevindiren haber
Antalyaspor'un deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maçta bacağında ağrı hissetmesi nedeniyle oyundan çıkan Eto'o'nun yapılan kontrollerinde ciddi sakatlığının olmadığı öğrenildi.
Süper Lig'in 14'üncü haftasında Antalyaspor, deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 yenildi. Ligde 13 puanla 14'üncü sırada yer alan kırmızı beyazlılarda, mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak Antalyaspor, maçının hazırlıklarına ara vermeden bu akşam yapacağı antrenmanla başlayacak.
Kırmızı beyazlılarda Trabzonspor maçının 69'uncu dakikasında sol bacağında hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Samuel Eto'o'nun kontrollerinde, bacağında ciddi sakatlık bulunmadığı, Gençlerbirliği maçında forma giyebileceği belirtildi.
Kırmızı beyazlılarda Salih, Zeki, Danilo, Djourou, Nasri, Menez, Sandro'nun sakatlığı devam ediyor.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:14
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İşte Fikret Orman'ın Talisca teklifi!
Toplam 13
Yorum
bjk bu takımda n herkes gidebilir amaaaa sen sakın gitme başkan!!
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Neşter! Çalımbay 3 ismin üstünü çizdi
Toplam 6
Yorum
KALSIN BENCE BONGONDA TAKIMIN EN İYİSİ KALSIN.
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''Mükemmel oynadık''
Toplam 7
Yorum
TS Antalya Sol açığa Olcay, sağ açığa Abdulkadir olmalı. N'Doy kesilmeli. Yarım orta saha yarım forvet ile olmaz, olmuyor. Dünkü maçta rezil olduk
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