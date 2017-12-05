 Eto'o'dan sevindiren haber – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    'dan sevindiren haber

    <a href="/index/etoo?id=5a6dd617-b5ff-4acc-a918-c9a274183742" class="" rel="tag">Eto'o</a>'dan sevindiren haber

    Antalyaspor'un deplasmanda Trabzonspor ile oynadığı maçta bacağında ağrı hissetmesi nedeniyle oyundan çıkan 'nun yapılan kontrollerinde ciddi sakatlığının olmadığı öğrenildi.

    Süper Lig'in 14'üncü haftasında Antalyaspor, deplasmanda Trabzonspor'a 3-0 yenildi. Ligde 13 puanla 14'üncü sırada yer alan kırmızı beyazlılarda, mağlubiyetin üzüntüsü yaşanıyor. Cumartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile oynayacak Antalyaspor, maçının hazırlıklarına ara vermeden bu akşam yapacağı antrenmanla başlayacak.

    Kırmızı beyazlılarda Trabzonspor maçının 69'uncu dakikasında sol bacağında hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Samuel 'nun kontrollerinde, bacağında ciddi sakatlık bulunmadığı, Gençlerbirliği maçında forma giyebileceği belirtildi.

    Kırmızı beyazlılarda Salih, Zeki, Danilo, Djourou, Nasri, Menez, Sandro'nun sakatlığı devam ediyor.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 13:14
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