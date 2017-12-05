 Eski dostlar kucaklaştılar – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Eski dostlar kucaklaştılar

    Eski dostlar kucaklaştılar

    Teknik direktörü Rıza Çalımbay, eski takımına karşı sahaya çıktı.

    Ligin beşinci haftasına kadar Antalyaspor'u çalıştıran tecrübeli teknik adam, maç öncesinde de eski oyuncularıyla selamlaştı. Dünya yıldızı , Çalımbay'ın yanına giderek eski hocasıyla kucaklaşırken; maç öncesinde iki teknik adam Çalımbay ile Leonardo da samimi bir şekilde kucaklaşarak, objektiflere poz verdi.
    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:03
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