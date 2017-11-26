Öztürk: "Söylentisi bile çok çirkin"
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, sahalarında 1-0 yenildikleri Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Öztürk, ‘Fenerbahçe yönetiminde yer alacak mısınız?’ sorusuna ise, “Bu kulübe bir hakarettir, söylentisi bile çok çirkin" cevabını verdi.
"Biraz battı açıkçası"
Karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan'ı eleştiren Öztürk, "Hakemin biraz düşük performans gösterdiğini düşünüyoruz. İnceden oluyor ya, büyük kararı olmadı, hakemi bağlayacak bir şey yok orada ama biraz battı açıkçası" ifadesini kullandı.
"Söylentisi bile çok çirkin"
Antalyaspor başkanlığından ayrıldıktan sonra Fenerbahçe yönetimine gireceği yönündeki iddialara 'hakaret olarak algılıyorum' cevabını veren Öztürk, şunları söyledi:
"Ben bunu başkanı olduğum camiaya hakaret olarak algılıyorum. Ben burada bir camianın bir başkanıyım, spor kulübünün başkanıyım. Baktığımızda Fenerbahçe'ye şöyle, böyle olacak demek şu anda yaptığım göreve ve taraftara saygısızlık olur. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Bu kulübe bir hakarettir. Söylentisi bile çok çirkin."
Başkanlığa aday olacak mı?
Son olarak başkanlığı bırakıp bırakmayacağı sorusu üzerine ise Öztürk, "Aday olup olmayacağım Ayın 7'sinde belli olacak. Ben o zamana kadar bir şey yapmak istemiyorum, hala bir süreç ilerliyor ve o sürece bakacağız" yanıtını verdi.
- 26 Kasım 2017, Pazar
- Güncelleme: 22:44
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G.Saray, 6 puan farkla Vodafone Park'a gidiyor!
Toplam 1
Yorum
gs dönseler ne olacak mensuplarına delikanlılık yapan tudor bu derbiyi de kaybedecek dursun özbek kör ama ne kör futboldan anlamıyor
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Gomis'ten Beşiktaş'a imalı gönderme!
Toplam 6
Yorum
Gomis Werner Kadar şanslı olmayabilirsin. Gomis sağlık sorunların var.Kalp rahatsızlığın olduğunu biliyoruz.Duyarlı bi BJK taraftarı olarak,sana Timo Wernerin korkusunu hatırlatayım.
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''Kasten es geçti!''
Toplam 8
Yorum
Asi_Kartal Alayına ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ yazdıracağız gene.Hiç. heveslenmeyin sadece biraz mola verdik.Çok agresif bişekilde toparlanıp emaneti alacaz.
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