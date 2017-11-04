Brezilyalı teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, önemli ve hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Geçen hafta Bursaspor deplasmanında aldıkları mağlubiyetin ardından, bu karşılaşmanın kendileri için öneminin daha da arttığını dile getiren Leonardo, "Alt sıralardan üst sıralara yükselme yolunda önemli bir virajı atlattık. Bütün oyuncularım harika bir şekilde mücadele ettiler, fedakarlık gösterdiler. Sahada inanılmaz bir mücadele vardı." diye konuştu.

Leonardo, yedikleri beraberlik golünden sonra pes etmediklerini ve karşılaşmayı 2-1 galip tamamlamayı başardıklarının altını çizerek, alınan galibiyetten mutlu olduklarını kaydetti.

- "Eto'o inanılmaz işler yapıyor"

Hafta boyunca duran toptan gelebilecek tehlikelere karşı çok çalışmış olmalarına karşı, maçta yine kornerden gol yediklerini aktaran Leonardo, duran toplarda konsantrasyonun önemli olduğunu ve bu konuda çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Leonardo, güçlü ve arkada boşluklar yakalamaya çalışan bir rakibe karşı oynadıklarını belirterek, "Maçta kendi oyunumuzu oynamak istedik. Oyunu geriden kurup, ileriye doğru topu taşımak istedik. Birinci golden sonra ikinci golü de atabilirdik. İkinci yarıda daha organize oynamaya çalıştık. Daha organize olunca ikinci golü bulduk." dedi.

Brezilyalı teknik direkötr, Eto'o'nun performansıyla ilgili soru üzerine, "Eto'o takımın bir parçası, Eto'o takımın bir lideri." ifadesini kulandı. Oyuncusunun inanılmaz üst düzey bir kariyere sahip olduğunun altını çizen Leonardo, "Eto'o harika kariyerine Antalyaspor'da da devam ediyor ve inanılmaz işler yapıyor. Açıkçası ondan da beklenen de bu. Çünkü bu tür maçlarda bu tür oyuncular ağırlığını koyar. O da bekleneni yaptı ve iki gol attı." diye konuştu.

- Kardemir Karabükspor cephesi

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Tony Popovic de maçın kritiği ve yorumunun çok basit olduğunu belirterek, "Rakibimizin müthiş bir yıldızı var ve iki gol de Eto'o'nun golleriydi. Bu kaliteyle Antalyaspor bize karşı galip geldi. Maçın genelinde oyun oynayan taraf ise bizdik." şeklinde görüş bildirdi.