Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu: Bu böyle devam etmemeli!

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Başakşehir'i 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.

İşte o sözler...

"Saha çok kötü. Dün burada ne yazık ki bir seviye alttaki maç oynanıyor. Süper Lig için itibar adına çok kötü bir görüntü. Konuşulacak çok şey var ama bu böyle devam etmemeli."

"Gençlerbirliği oyuncularına da yazık. Bunun düzenlenmesinin yapılması gerekiyor. Mücadeleye, emeğe yazık olmasın. 24 saat geçmeden bir maç daha oynuyoruz, doğru bulmuyorum. Ligin itibarı için hiç güzel bir durum değil." dedi."