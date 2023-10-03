Haberler Ankaragücü Süper Lig ekibinden Emre Belözoğlu bombası!

Süper Lig ekibinden Emre Belözoğlu bombası!

Son dakika spor haberi: Kötü gidişat sonrası teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollarını ayıran MKE Ankaragücü'nün son olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu ile bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2023 Salı 08:46
Süper Lig ekibinden Emre Belözoğlu bombası!

Emre Belözoğlu teknik direktörlük serüveninde yeni bir sayfa açabilir. Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

ANKARAGÜCÜ'NDE EMRE BELÖZOĞLU SESLERİ

Tolunay Kafkas'la yollarını ayıran Ankaragücü'nde adaylardan biri de Milliyet'in haberine göre Emre Belözoğlu. Sarı-Lacivertlilerin 43 yaşındaki teknik adamla görüşeceği aktarıldı.

BİR DİĞER ADAY RIZA ÇALIMBAY

Öte yandan haber detayında Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Ankaragücü'nün adaylarından bir diğerinin Rıza Çalımbay olduğu vurgulandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞAKŞEHİR KARNESİ

Başakşehir ile toplam 86 maça çıkan Emre Belözoğlu 44 galibiyet, 21 yenilgi ve 21 beraberlik alarak maç başına 1.78 puan ortalaması yakalamıştı.

DİĞER
Son dakika haberi: Yerli hocalar için olay sözler! "Türk hocalığına darbe vurdular" diyerek eleştirdi...
Terör örgütü PKK'ya şafak baskını! 466 terörle mücadele operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
Buruk: Herkes herkesi yenebilir!
Buruk ManU'yu yenerse tarih yazacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Süper Lig'de flaş ayrılık!
Bahadır’a yeni kontrat
BARAJ DOLULUK ORANI 3 EKİM İSTANBUL | İstanbul’da baraj doluluk oranı ne kadar?
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 3 EKİM 2023
EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI 2023
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İşte Okan Buruk'un ManU'yu imha planı! İşte Okan Buruk'un ManU'yu imha planı! 00:43
Buruk: Herkes herkesi yenebilir! Buruk: Herkes herkesi yenebilir! 00:17
Altay'dan G.Saray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..." Altay'dan G.Saray sözleri! "Sahaya çıktığımızda..." 00:17
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için tarihi karar! UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için tarihi karar! 00:17
Kayseri'den beraberlik çıktı! Kayseri'den beraberlik çıktı! 00:17
Erik ten Hag'dan flaş Altay açıklaması! Erik ten Hag'dan flaş Altay açıklaması! 00:17
Daha Eski
F.Bahçe'den 1 yıllık imza! F.Bahçe'den 1 yıllık imza! 00:17
İmzalar peş peşe! 3 yıldız birden... İmzalar peş peşe! 3 yıldız birden... 00:17
G.Saray'da şok gelişme! Hakim Ziyech... G.Saray'da şok gelişme! Hakim Ziyech... 00:17
Arda için şok iddia! Ocak ayında... Arda için şok iddia! Ocak ayında... 00:17
G.Saray'ın İngiltere kafilesi belli oldu! G.Saray'ın İngiltere kafilesi belli oldu! 00:17
İşte Ziraat Türkiye Kupası maç programı! İşte Ziraat Türkiye Kupası maç programı! 00:17