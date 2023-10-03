Süper Lig ekibinden Emre Belözoğlu bombası!

Emre Belözoğlu teknik direktörlük serüveninde yeni bir sayfa açabilir. Son olarak Başakşehir'i çalıştıran Emre Belözoğlu için yeni bir iddia ortaya atıldı.

ANKARAGÜCÜ'NDE EMRE BELÖZOĞLU SESLERİ

Tolunay Kafkas'la yollarını ayıran Ankaragücü'nde adaylardan biri de Milliyet'in haberine göre Emre Belözoğlu. Sarı-Lacivertlilerin 43 yaşındaki teknik adamla görüşeceği aktarıldı.

BİR DİĞER ADAY RIZA ÇALIMBAY

Öte yandan haber detayında Emre Belözoğlu'nun yanı sıra Ankaragücü'nün adaylarından bir diğerinin Rıza Çalımbay olduğu vurgulandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN BAŞAKŞEHİR KARNESİ

Başakşehir ile toplam 86 maça çıkan Emre Belözoğlu 44 galibiyet, 21 yenilgi ve 21 beraberlik alarak maç başına 1.78 puan ortalaması yakalamıştı.