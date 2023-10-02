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Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü teknik direktör Tolunay Kafkas ile yollarını ayırdı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 14:14 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 14:42
Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas dönemi sona erdi!

MKE Ankaragücü, Teknik Direktör Tolunay Kafkas ile karşılıklı olarak yollarının ayrıldığını açıkladı.

Ankara ekibinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teknik Direktörümüz Tolunay Kafkas ile yapılan görüşmelerin ardından karşılıklı olarak yollarımızın ayrılması konusunda mutabakata varılmıştır. En zor şartlarda bu görevi kabul eden, görev yaptığı süre boyunca profesyonel bir hocalığın yanında aidiyet duygusu ile de aramızda olan, Türk futbolunun çalışkan ve mert insanı Tolunay Kafkas'a bize kattıkları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz. Yolun açık olsun Tolunay Kafkas" ifadelerine yer verildi.

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