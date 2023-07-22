Haberler Ankaragücü MKE Ankaragücü'nde ayrılık! Diack Nantes'a gidiyor

MKE Ankaragücü'nde ayrılık! Diack Nantes'a gidiyor

Son dakika transfer haberleri... Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde basın sözcüsü Hüseyin Aytekin, Lamine Diack'ın Fransız ekibi Nantes'a transfer olacağını duyurdu.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2023 Cumartesi 11:36
MKE Ankaragücü'nde ayrılık! Diack Nantes'a gidiyor

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Hüseyin Aytekin, Senegalli futbolcu Lamine Diack'ın önce kiralık sonra da zorunlu satın alma opsiyonuyla satışı konusunda Fransa'nın Nantes Kulübüyle toplam 2 milyon 400 bin avroya anlaştıklarını söyledi.

Hüseyin Aytekin kulübün transfer çalışmaları hakkında bilgiler verdi.

Geçen sezon kadroya kattıkları Diack'ın 1 yıl sonra satışını çok daha yüksek bir bedelle gerçekleştireceklerini anlatan Aytekin, şunları kaydetti:

Diack, geçen sezon düşük maliyetle gerçekleştirdiğimiz bir yatırım transferiydi. Tüm hakları kulübümüze ait bir futbolcu. Diack için Nantes ile 400 bin avro kiralama, sezon sonu da 2 milyon avro zorunlu satın alma bedeli karşılığında anlaştık. Futbolcunun sonraki satışından yüzde 20 pay alma konusunda prensip anlaşması yaptık. Futbolcumuza da Nantes ile görüşmesi için izin verdik. Bu transferin kısa sürede resmileşeceğini düşünüyorum. Ligue 1 ürettiği yıldız adaylarıyla ve oyuncu havuzuyla bir yetenek merkezi. Özellikle Fransa, Diack'ın değerini kısa sürede bulacağı bir lig. Bu nedenle sonraki satıştan alınacak pay kulübümüz açısından oldukça önemli.

"CAMİAMIZA STRESSİZ KEYİFLİ BİR SEZON YAŞATACAĞIZ"

Hüseyin Aytekin, dış transferde de görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Camianın beklentisinin farkında olduklarını vurgulayan sarı-lacivertli kulübün yöneticisi, "Camiamıza stressiz, keyifli bir sezon yaşatacağız. Kaleci ve kanat oyuncuları için görüşmeler devam ediyor. Bu mevkiler için tercihimiz yabancı oyuncular olacak. Oyuncu tercihinde performans kriterleri ve mali unsurlar dışında Ankaragücü'nde oynama isteğini de önemsiyoruz. İmza atılmadan hiçbir transfer tamamlandı diyemeyiz. Fakat önemli aşama kaydedilen oyuncalar var. Kısa süre içerisinde önce kaleci transferimizi ve sonrasında kanat oyuncularımızı takımımızla buluşturacağız." ifadelerini kullandı.

"TRANSFERDE HATA YAPMAK İSTEMİYORUZ"

Hüseyin Aytekin, şu ana kadar takıma önemli isimler de kattıklarının altın çizerek, sözlerini şöyle tamamladı:

Transferde hata yapmak istemediğimiz için çok dikkatli davranıyoruz. Takımımızın omurgasını hocamız Tolunay Kafkas'ın istediği oyuncularla koruduk. Süper Lig'in değerli oyuncuları Hayrullah Bilazer, Efkan Bekiroğlu, Mert Çetin ve Bajic takımımıza katıldı. Milli oyuncu Tolga Ciğerci'yi de yeniden kadromuz kattık.

DİĞER
Son dakika haberleri: Lionel Messi ilk maçında yine inanılmazı başardı! Muhteşem gol sonrası gözyaşları sel oldu...
Johnny Depp'in intihar girişiminde bulunduğu haberi sonrası ilk açıklama! Otel odasında baygın halde bulunmuştu
Cimbom'a 22'lik stoper! Nelsson'un yerine geliyor
F.Bahçe'den yerli operasyonu! Listede 3 isim var
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Tolunay Kaftas'tan transfer açıklaması!
1.97’lik dev Japon kaleci A.Gücü’ne
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
İSTANBUL BARAJLARI kritik seviyede!
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
O tarih ortaya çıktı! F.Bahçe'de 5 ayrılık daha O tarih ortaya çıktı! F.Bahçe'de 5 ayrılık daha 11:37
F.Bahçe'den yerli operasyonu! Listede 3 isim var F.Bahçe'den yerli operasyonu! Listede 3 isim var 11:29
Danimarka - Çin maçı saat kaçta? Danimarka - Çin maçı saat kaçta? 11:16
İngiltere - Haiti maçı saat kaçta? İngiltere - Haiti maçı saat kaçta? 11:12
Messi ilk maçında golle tanıştı! Messi ilk maçında golle tanıştı! 10:59
Beşiktaş'tan Rebic hamlesi! İşte yapılan teklif Beşiktaş'tan Rebic hamlesi! İşte yapılan teklif 10:57
Daha Eski
Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı saat kaçta? Zalgiris Vilnius - Galatasaray maçı saat kaçta? 10:49
Resmi Gazete'de yayımlandı! Futbolcu vergileri... Resmi Gazete'de yayımlandı! Futbolcu vergileri... 10:31
Erden Timur bombaları patlatıyor! Erden Timur bombaları patlatıyor! 10:26
Beşiktaş'a Nijeryalı golcü! Transfer olmak için... Beşiktaş'a Nijeryalı golcü! Transfer olmak için... 10:22
Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? Beşiktaş - Tirana maçı saat kaçta? 10:13
Süper Lig devi Zajc'ı bekliyor! Kritik görüşme... Süper Lig devi Zajc'ı bekliyor! Kritik görüşme... 10:10