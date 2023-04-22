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Sowe coştu bir kere

Spor Toto Süper Lig’de alt sıraları yakından ilgilendiren 6 puanlık maçta, sahasında Giresunspor’u 3-1 mağlup eden Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü, golcüsü Ali Sowe’la çıkışa geçti.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 22 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Sowe coştu bir kere
Spor Toto Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren 6 puanlık maçta, sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup eden Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü, golcüsü Ali Sowe'la çıkışa geçti. Haftayı hükmen Hatayspor galibiyetiyle tamamlayacak olan sarı-lacivertlilerin Rus ekibi Rostov'dan kiraladığı Gambiyalı santrforu, attığı 2 golle Çotanakları yıkan isim oldu. Bu sezon boy gösterdiği 26 maçta 12 gol atan 28 yaşındaki forvet, son 3 karşılaşmada da 5 kez ağları havalandırarak, takımının Süper Lig'de kalma umutlarını artırdı.
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