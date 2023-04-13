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Ankaragücü iddialı

Türkiye Kupası yarı finalisti Ankaragücü’nün yeni hocası Kafkas, “Fenerbahçe karşısında oyun anlayışımızdan ve prensiplerimizden vazgeçmeyeceğiz. Puan ya da puanlar almak istiyoruz” diye iddialı konuştu.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 06:50
Ankaragücü iddialı

Ankaragücü, şampiyonluk adayı Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını mutlak puan parolasıyla sürdürüyor. Sarı-lacivertlilerin yeni hocası Tolunay Kafkas Kadıköy'de puan ve puanlar almayı hedeflediklerini söyledi. Büyük bir takımla oynayacaklarını ama oyun anlayışlarından da vazgeçmeyeceklerini söyleyen Kafkas, "Belli bir maç planımız olacak. Fenerbahçe karşısında kendi oyun anlayışımızdan ve prensiplerimizden vazgeçmeyeceğiz. Puan ya da puanlar almak istiyoruz" diye konuştu.

ÇOK BÜYÜK BİR TARAFTAR GRUBUNA SAHİBİZ
Ankaragücü taraftarının kendisine özel ilgisinden dolayı memnun kaldığını belirten ve taraftara bu ilgiden dolayı teşekkür eden Tolunay Kafkas, bu desteğin devamının gelmesini umduğunu söyledi. Taraftarlarının desteğinin çok önmeli olduğunu altını çizen Kafkas, "Bu zamana kadar çok özel bir destek oldu, bunun için teşekkür ediyoruz. Umarım devamı gelir. Zaman zaman maçın içinde olumsuz durumlar olsa bile biz seyircinin desteğiyle bunları aşmasını bildik. Çok büyük bir kulüp, çok büyük bir taraftar grubuna sahibiz. Ankaragücü'nü çalıştırmak benim için onur ve gurur kaynağıdır" dedi.

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