A.Gücü 23 yıldır hasret

Turkuvaz Medya'nın futbolseverlerle buluşturduğu Türkiye Kupası'nda Ankaragücü, çeyrek finalde bugün evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Ligde son 6 maçın 5'ini kaybeden başkent temsilcisi, Türkiye Kupası'nda yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas'la çıkışa geçmeye çalışacak. Sarı-lacivertliler, Karadeniz devine karşı oynadığı son 11 maçı da kazanamadı. ANKARAGÜCÜ, Türkiye Kupası'nda 23 yıl sonra yarı finale çıkmak istiyor. Türkiye Kupası'nı daha önce 1971-72 ve 1980-81'de kazanan, üç kez de finalde kaybeden sarı-lacivertliler, en son 1999-00'de yarı final oynamış ve 16 Şubat 2000'de Galatasaray'a elenmişti. Ankaragücü, Trabzonspor'u eleyip 23 yıl sonra adını son 4 takım arasına yazdırmaya çalışacak.