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Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı öncesi şok gelişme!

Son dakika spor haberi: Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile karşılaşacak Ankaragücü'nde Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ocak 2023 Çarşamba 16:38
Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı öncesi şok gelişme!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı ağırlayacak Ankaragücü'ne mücadele öncesi kötü haber geldi.

Başkent ekibinde Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic, sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş JK maç kadrosunda yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.

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