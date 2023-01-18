Ankaragücü'nde Beşiktaş maçı öncesi şok gelişme!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş'ı ağırlayacak Ankaragücü'ne mücadele öncesi kötü haber geldi.
Başkent ekibinde Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic, sakatlıkları nedeniyle kadroya alınmadı.
Ankaragücü'nden yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş JK maç kadrosunda yer almamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Bilgilendirme |— MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) January 18, 2023
Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Taylan Antalyalı ve Nihad Mujakic sakatlıkları nedeniyle Beşiktaş JK maç kadrosunda yer almamaktadır.#Ankaragücü pic.twitter.com/k6R01mYWKo