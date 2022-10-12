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Ömer Erdoğan Fenerbahçe açıklaması: Zaaflarından yararlanmak istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan MKE Ankaragücü, Teknik Direktörü Ömer Erdoğan karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Jorge Jesus'un özellikle ön alan baskısı ve çok oyuncu ile hücum etmeye çalışan bir oyun anlayışı var. Bunların getirdiği bazı zaaflar oluyor. Bu zaaflardan yararlanmak istiyoruz." dedi.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 13:58
Ömer Erdoğan Fenerbahçe açıklaması: Zaaflarından yararlanmak istiyoruz

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Fenerbahçe gerçekten çok coşkulu, hücum hattında çok etkili ve bunu maçlara yansıtıyorlar" dedi
Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında 17 Ekim Pazartesi günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek MKE Ankaragücü, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Başkent ekibinde teknik direktör Ömer Erdoğan, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


İstanbulspor galibiyetinin kendilerine nefes aldırdığını belirten MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Fenerbahçe gerçekten çok coşkulu, hücum hattında çok etkili ve bunu maçlara yansıtıyorlar. Türkiye Süper Ligi'nde ve Avrupa'da başarılı bir dönem geçiriyorlar ama biz de her hafta kendini geliştiren, özgüvenle birlikte daha da iyi oynayan, özellikle taraftarlarımızın beklediği oyuna oyuncularımın sahada cevap vermesi bizi mutlu ediyor. Mağlup olduğumuz maçlarda da taraftarlarımız bizleri, oyuncularımızı çağırdı bizleri gururlandırdı. Özelikle İstanbulspor galibiyeti bize nefes aldırdı. Bana göre hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Oyuncularımızla analiz yaptık, iyi yaptığımız şeyleri oyuncularımızla paylaştık, daha iyi yapmamız gereken şeyleri de oyuncularıma gösterdik. Hazırlıklara başladık, takımın morali, özgüveni çok iyi. Pazartesi gününe kadar antrenmanlarımızı rakibin oyun şekline göre devam ettireceğiz. Rakibimizin artılarını eksilerini değerlendirerek çalışmalarımızı devam ettirip, kendi stadımızda coşkulu Ankaragücü taraftarı önünde güzel bir futbolla seyircilerimizi evlerine mutlu göndermek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
Takımdaki eksik isimlerle ilgili de konuşan Ömer Erdoğan, Brezilyalı sol bek Marlon'un sakatlığı olduğunu ancak takımla birlikte çalışmalara başladığını söyledi.


"SIRF SAVUNMA YAPARAK İSTEDİĞİMİZ SONUCA ULAŞAMAYIZ"
Fenerbahçe karşılaşması hakkında da konuşan Erdoğan, "Jorge Jesus'un özellikle ön alan baskısı ve çok oyuncu ile hücum etmeye çalışan bir oyun anlayışı var. Bunların getirdiği bazı zaaflar oluyor. Bu zaaflardan yararlanmak istiyoruz. Bu tür maçlarda sırf savunma yaparak istediğimiz sonuca ulaşamayız. Bizim de mecburen hücum futboluna cevap vermemiz gerekiyor. Doğru zamanda doğru yerde hücum yapmamız gerekiyor. Girdiğimiz pozisyonları inşallah daha iyi sonlandırırsak, en son yaşadığımız sıkıntıyı yaşamayız" şeklinde konuştu.


"OYUNCULARIMIN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"
MKE Ankaragücü'ne gelmeden önce analizler yaptıklarını ve transfer döneminde eksik bölgeler için ligi tanıyan oyuncuları tercih ettiklerini aktaran Erdoğan, "Daha önce transfer edilen ve burada şu anda fazla forma şansı bulamayan bütün oyuncular yetenekli ve iyi karakterli oyuncular. Bu takıma bugün çok fazla katkı veremedilerse bile bundan sonra eminim çok katkı alacağız. 11 kişi oynuyor ama yedekler ve kadroya giremeyen oyuncular rekabet ortamını ne kadar ayakta tutarsa bu takıma faydası olacak. Transferler için daha zamanımız var. Kafamızı şu anki oyuncu grubuna vermiş durumdayız. Hangi oyuncudan ne kadar faydalanabiliriz, hangi oyuncudan nasıl performans alabiliriz. Daha önce Süper Lig'de forma giymemiş özellikle yabancı oyuncuların da adaptasyon sürecine ihtiyacı var. O oyuncular da Süper Lig'i tanıdıkça ve bizim istediğimiz oyun anlayışını daha iyi kavradıkça onlar da oynayan gruba daha fazla katkı sağlayacak. Ben oyuncularımın şu anki performansından, gelişiminden, her antrenmanda kendini geliştirmesinden çok memnunum" diye konuştu.

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