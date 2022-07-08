Forvete Viking

Ankaragücü, transferde hareketli günler yaşıyor. Daha önce 11 oyuncusuyla vedalaşan, R.Madrid ve PSG'li dünyaca ünlü eski golcü Jese, Yunan sağ kanat Chatzigiovanis, Gürcü sol kanat Beridze, Portekizli maestro Pedrinho, sağ bek Oğuz Ceylan, sol kanat Fıratcan Üzüm ve kaleci Doğukan Kaya'yı alan sarı-lacivertliler, hücum hattı için rotasını İngiltere'ye çevirdi. Başkent ekibinin Premier Lig'den düşen Norwich'te kalmak istemeyen Pukki'yle görüştüğü ve imza için önemli bir mesafe kat ettiği öğrenildi. Kontratının son yılındaki 32 yaşındaki Fin santrfor, geçen sezon 41 karşılaşmada 11 gol, 4 asist üretti. Pukki, 106 kez de milli formayı giydi ve 36 gol attı.