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Ankaragücü’nün yeni transferi Jese Rodriguez şehre geldi! İşte ilk sözleri

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in yeni ekibi Ankaragücü, iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvadı. Başkent ekibi, hücum hattını yıldız golcü Jese Rodriguez ile güçlendirdi. Ankara'ya gelen İspanyol futbolcuya taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Ankaragücü için büyük bir sene olacağına inandığını söyleyen Rodriguez, “Ben yüzde 100 inanıyorum ki, hep beraber takımımızla çok iyi bir başarı elde edeceğiz” diye konuştu.

Ankaragücü Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 22:53
Ankaragücü’nün yeni transferi Jese Rodriguez şehre geldi! İşte ilk sözleri

MKE Ankaragücü'nün yeni transferi İspanyol hücum oyuncusu Jese Rodriguez, Ankara'ya geldi. Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapan Rodriguez'e sarı lacivertli kulübün taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Kendisine gösterilen sevgiyi ve sıcak karşılamayı çok beğendiğini ifade eden Rodriguez, "Çok sevinçliyim, inşallah ben de bu sevginin hakkını vereceğim, bu takım için en güzelini yapacağım. Elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım" dedi.

"ÇOK İYİ BİR BAŞARI ELDE EDECEĞİZ"
Ankaragücü için büyük bir sene olacağına inandığını söyleyen Rodriguez, "Ben yüzde 100 inanıyorum ki, hep beraber takımımızla çok iyi bir başarı elde edeceğiz" diye konuştu.

Rodriguez, Ankaragücü taraftarının yoğun tezahüratları eşliğinde alandan ayrıldı.

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