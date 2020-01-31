Ankaragücü'nden transfer şov! 7 isimle anlaşma sağlandı

Sezonun ilk yarısında transfer yasağı nedeniyle kadrosuna takviye yapamayan A.Gücü, Fatih Mert başkanlığındaki yönetimle yasağı kaldırdı ve imza şov yapacak. Sarı-lacivertliler, Norveç'te Bodo'dan 26 yaşındaki Brezilyalı kaleci Friedrich, Danimarka'da Randers'ten 25 yaşındaki Gürcü sol kanat Lobjanidze, Rusya'da A.Grozny'den 22 yaşındaki Polonyalı sağ kanat Michalak, Kayseri'den ayrılan 27 yaşındaki sol bek Atila Turan ve Beşiktaş'tan 24 yaşındaki orta saha Orkan Çınar'a imza attırmaya hazırlanıyor.



Uruguay'da B.River'dan 30 yaşındaki Venezuelalı golcü Rivas ve Ukrayna devi D.Kiev'den 24 yaşındaki Lüksemburglu golcü Rodrigues'le de el sıkışan Başkent ekibi, esas bombayı Başakşehir'den Robinho'yla patlatmaya hazırlanıyor. Başkan Mert, Robinho konusunda, "Başakşehir'e sorduk 'kimleri kiralayabilirsiniz' diye, 4 oyuncu söylediler. Robinho yoktu. 'Robinho olur mu?' diye sorduk, sıcak bakmadılar ama kapıyı da kapamadılar. Vakit var deneyeceğiz" diye konuştu.