Mert’in penaltı isyanı
Ankaragücü Başkanı Mert, “Hakem camiası Sedat’ın pozisyonu penaltı diyor. Ama nedense bize çalınmıyor, biraz vicdan” dedi
Beşiktaş'a 2-1 mağlup Ankaragücü'nün Başkanı Fatih Mert maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Mert, "Devre arasında hakem camiasından güvendiğim insanlara Sedat'ın pozisyonunu sordum. Herkes pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. Bize kolay çalınıyor ama malesef bize verilmesi gereken penaltılar verilmiyor. Hakem pozisyonda VAR'a da gidemedi. Bu kulüp burada bir yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen herkes biraz olsun vicdanlı olsun. Bizi bu kadar kolay harcamayın" ifadelerini kullandı.
- 7.3.2020
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Yorum
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Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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