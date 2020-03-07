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07 Mart 2020, Cumartesi
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Mert’in penaltı isyanı

Mert’in penaltı isyanı

Başkanı Mert, “Hakem camiası ’ın pozisyonu penaltı diyor. Ama nedense bize çalınmıyor, biraz vicdan” dedi

'a 2-1 mağlup 'nün Başkanı Fatih Mert maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Mert, "Devre arasında hakem camiasından güvendiğim insanlara 'ın pozisyonunu sordum. Herkes pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. Bize kolay çalınıyor ama malesef bize verilmesi gereken penaltılar verilmiyor. Hakem pozisyonda VAR'a da gidemedi. Bu kulüp burada bir yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen herkes biraz olsun vicdanlı olsun. Bizi bu kadar kolay harcamayın" ifadelerini kullandı.

  1. 7.3.2020
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