Mert’in penaltı isyanı

Beşiktaş'a 2-1 mağlup Ankaragücü'nün Başkanı Fatih Mert maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı. Başkan Mert, "Devre arasında hakem camiasından güvendiğim insanlara Sedat'ın pozisyonunu sordum. Herkes pozisyonun penaltı olduğunu söyledi. Bize kolay çalınıyor ama malesef bize verilmesi gereken penaltılar verilmiyor. Hakem pozisyonda VAR'a da gidemedi. Bu kulüp burada bir yaşam mücadelesi veriyor. Lütfen herkes biraz olsun vicdanlı olsun. Bizi bu kadar kolay harcamayın" ifadelerini kullandı.