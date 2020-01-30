Ankaragücü'ne transferde müjdeli haber
Ankaragücü Başkanı Faith Mert, borçlarını yapılandırdıklarını ve transfer yasağını kaldırdıklarını müjdeledi. Mert, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yasağa engel teşkil eden bütün ödemeler tamamlandı. Kurumların borçları yapılandırıldı. Kaleci, sol açık şuan idmanda. Forvet sağlık kontrolünde. 4 futbolcu da akşam burda olacak" ifadesini kullandı.
Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer dönemnin bitmesine saatler kala taraftarlara müjdeli haberi verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulüp borçlarının yapılandırdıklarını ve transfer yasağını kaldırdıklarını belirten Mert, "Sevgili Ankaragüçlüler, Salı itibaıı ile yasağa engel teşkil eden bütün ödemeler tamamlandı. Kurumların borçları yapılandırıldı. Putsila'nın FIFA'dan gelecek mailini bekliyoruz" ifadesini kullandı.
4 OYUNCU AKŞAM GELİYOR
Dört futbolcuyla anlaştıklarını ve transfer yasağı kalkar kalkmaz sözleşme imzalayacaklarını vurgulayan Ankaragücü Başkanı şu ifadelere yer verdi: "Kaleci, Sol açık şuan idmanda. Forvet sağlık kontrolünde.4 futbolcu da akşam burda olacak. Transfer yasağını kaldırdık, tüm camiamıza armağan olsun."
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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