Ankaragücü'ne transferde müjdeli haber

Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, transfer dönemnin bitmesine saatler kala taraftarlara müjdeli haberi verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulüp borçlarının yapılandırdıklarını ve transfer yasağını kaldırdıklarını belirten Mert, "Sevgili Ankaragüçlüler, Salı itibaıı ile yasağa engel teşkil eden bütün ödemeler tamamlandı. Kurumların borçları yapılandırıldı. Putsila'nın FIFA'dan gelecek mailini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

4 OYUNCU AKŞAM GELİYOR

Dört futbolcuyla anlaştıklarını ve transfer yasağı kalkar kalkmaz sözleşme imzalayacaklarını vurgulayan Ankaragücü Başkanı şu ifadelere yer verdi: "Kaleci, Sol açık şuan idmanda. Forvet sağlık kontrolünde.4 futbolcu da akşam burda olacak. Transfer yasağını kaldırdık, tüm camiamıza armağan olsun."