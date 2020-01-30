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30 Ocak 2020, Perşembe
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'ne transferde müjdeli haber

Ankaragücü'ne transferde müjdeli haber

Başkanı Faith , borçlarını yapılandırdıklarını ve yasağını kaldırdıklarını müjdeledi. Mert, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Yasağa engel teşkil eden bütün ödemeler tamamlandı. Kurumların borçları yapılandırıldı. Kaleci, sol açık şuan idmanda. Forvet sağlık kontrolünde. 4 futbolcu da akşam burda olacak" ifadesini kullandı.

Başkanı Fatih , dönemnin bitmesine saatler kala taraftarlara müjdeli haberi verdi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulüp borçlarının yapılandırdıklarını ve transfer yasağını kaldırdıklarını belirten Mert, "Sevgili Ankaragüçlüler, Salı itibaıı ile yasağa engel teşkil eden bütün ödemeler tamamlandı. Kurumların borçları yapılandırıldı. Putsila'nın 'dan gelecek mailini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

4 OYUNCU AKŞAM GELİYOR

Dört futbolcuyla anlaştıklarını ve transfer yasağı kalkar kalkmaz sözleşme imzalayacaklarını vurgulayan Ankaragücü Başkanı şu ifadelere yer verdi: "Kaleci, Sol açık şuan idmanda. Forvet sağlık kontrolünde.4 futbolcu da akşam burda olacak. Transfer yasağını kaldırdık, tüm camiamıza armağan olsun."

  1. 30.01.2020
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